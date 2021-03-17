Второй пошел!

Чем вызван интерес Эр-Рияда к Су-35 и С-400?

Отказ Соединенных Штатов толкает Саудовскую Аравию в «объятия» России. Такие или похожие заголовки начали появляться в средствах массовой информации, освещающих новости мирового рынка торговли оружием. Первые шаги новой администрации США, ведомой Джо Байденом и начавшей стратегическую переоценку своих отношений с Эр-Риядом, вызвали как минимум пристальный интерес всех более или менее заметных игроков этого сегмента рынка. Особенно та часть вышеупомянутой стратегии, которая выразилась в замораживании (декларированном как временное) продаж вооружений, военной и специальной техники Саудовской Аравии.

Каким бы неожиданным для Эр-Рияда ни было решение навязчиво позиционирующего себя в качестве ближайшего союзника Вашингтона, недостатка в партнерах в сфере военно-технического сотрудничества у саудитов не наблюдается. Одним из таких партнеров, способных в полном объеме удовлетворить потребности Саудовской Аравии, по мнению The National Interest, является Российская Федерация. Такое заключение американский консервативный журнал сделал на основании неоднократно предпринимаемых саудитами попыток изучения возможности приобретения партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Ранее (в 2009 и 2017 годах) в мировом информационном поле даже появлялись новостные сообщения о якобы достигнутых договоренностях между Москвой и Эр-Риядом на поставку нескольких дивизионов «Триумфов».

Какие именно цели преследует новая стратегия администрации Байдена в отношении Саудовской Аравии, властные круги Вашингтона не афишируют. По версии делового ежедневника The Wall Street Journal, помощниками вновь избранного президента США проводится правовая оценка миллиардных транзакций, связанных с поставками вооружений и одобренных в период исполнения должностных полномочий Дональдом Трампом. По мнению издания, главная цель этих проверок заключается в необходимости подтверждения невозможности использования закупленного вооружения в конфликте с Йеменом.

“ Безусловным преимуществом российских С-400 в глазах Эр-Рияда является гарантированное отсутствие в зенитно-ракетных комплексах «закладок» ”

Таким образом, действующая администрация Белого дома пытается заранее откреститься от результатов действий союзника, о котором Франклин Делано Рузвельт (32-й президент США) говорил, что защита Саудовской Аравии жизненно важна для обороны Соединенных Штатов. Результатов, ставших «причиной наихудшего гуманитарного кризиса современности» (госсекретарь Энтони Блинкен).

Тем не менее до настоящего времени вопрос закупки саудитами «Ворчунов» (именно такое прозвище носит С-400 по классификации НАТО – SA-21 Growier) остается открытым, хотя актуальность его реализации для страны, ведущей в составе арабской коалиции боевые действия, перманентно возрастает. Вот лишь один из примеров этой актуальности. В сентябре 2019 года средства противовоздушной обороны саудитов оказались не в состоянии эффективно противостоять атаке беспилотных летательных аппаратов на крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия нефтяного гиганта Saudi Aramco: расположенный в восточном регионе страны (Абкайк) завод первичной обработки нефти и завод нефтяного месторождения Хурайс. Комментируя данный инцидент, президент Российской Федерации Владимир Путин посоветовал руководителям Саудовской Аравии защищать свои нефтеперерабатывающие предприятия при помощи российских комплексов С-400 «Триумф» или С-300 «Фаворит». Приведя в качестве примера, достойного подражанию, приобретение названных зенитно-ракетных комплексов Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран.

Очевидно, что единственным препятствием для юридического оформления достигнутых между Москвой и Эр-Риядом договоренностей остаются опасения саудитов в отношении негативной реакции на эту сделку администрации Соединенных Штатов. То есть экономических и политических санкций и резкого сокращения финансовой помощи.

Широта интересов Эр-Рияда

Примечательно, что заинтересованность Эр-Рияда в российском вооружении и технике не ограничивается зенитно-ракетными комплексами и системами большой и средней дальности. Очень неравнодушны саудиты к представляющему поколение «4++» сверхманевренному многоцелевому российскому истребителю с управляемым вектором тяги – Су-35.

Та же The National Interest отмечает, что «штат Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии состоит из неполных двух сотен стремительно стареющих F-15 Eagles. На этом фоне предложение России об обновлении истребительного авиапарка одним из наиболее успешных экспортных образцов, что признано большинством игроков мирового рынка оружия, выглядит более чем привлекательным». Естественно, что и эти планы саудитов столкнутся, если уже не столкнулись, с ожесточенным сопротивлением Вашингтона, с большими трудностями «протаскивающего» на этот самый рынок свой баснословно дорогой и бесконечно «дорабатываемый» проект – Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Кроме того, Эр-Риядом уже заключены и документально оформлены:

соглашение на производство и импорт автомата АК-103, являющегося модификационной версией АК-74М, переработанной под патрон калибра 7,62х39 миллиметров (госкорпорация «Ростех», 2019 год);

контракт, инициированный SAMI (саудовская государственная военно-промышленная компания), на поставку усовершенствованного варианта ПТУР 9М133 – «Корнет-ЭМ», обладающей высокой степенью помехоустойчивости и улучшенным функциям слежения;

контракт с государственной российской компанией «Рособоронэкспорт» на производство ТОС-1А «Солнцепек» – тяжелых огнеметных систем, разработанных на платформе танка Т-72 и отличающихся эффективностью применения против легкой бронированной техники.

Фото: google.com

Фото: google.comЭксперты считают, что договоренность между Москвой и Эр-Риядом о поставке последнему ЗРК С-400 «Триумф» можно считать вполне свершившимся фактом. Эту мысль эксперт высказал, комментируя появившиеся в некоторых западных средствах массовой информации сообщения о том, что в качестве одного из вариантов усиления группировки средств противовоздушной обороны Саудовской Аравии и в противовес российским С-400 саудитами рассматриваются американские комплексы противоракетной обороны THAAD.

Говорить о конкуренции THAAD и С-400 как минимум некорректно, поскольку это боевые системы совершенно разных классов. Если ключевой функцией комплекса противовоздушной обороны С-400 является перехват оперативных и оперативно-тактических ракет, то THAAD позиционируется производителем в качестве заатмосферного перехватчика противоракетной обороны и не заметить столь радикальное различие в функционалах этих систем невозможно.

Резонно предположить наличие у саудитов планов по одновременной закупке российских и американских комплексов, хотя рациональность закупки THAAD, разработанного в качестве компонента глобальной противоракетной обороны США, мягко говоря, сомнительна.

Естественно, что финансовые возможности королевства позволяют приобрести и российские, и американские комплексы. Но следует понимать, что в своем классе С-400 конкурирует отнюдь не с THAAD, а с ЗРК Patriot, при этом превосходя его по большинству тактико-технических характеристик.

Однако безусловным преимуществом российских С-400 в глазах Эр-Рияда является гарантированное отсутствие в зенитно-ракетных комплексах «закладок». Почему это важно? Наличие так называемых закладок означает неспособность американских боевых систем противостоять вооружению и военной технике, произведенной Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками, в первую очередь Израилем. В то же время перманентно накаляющаяся обстановка в районе Персидского залива в совокупности с нестабильной внешнеполитической линией США в отношении стран этого региона формирует высокую степень опасности для Саудовской Аравии использования оружия и техники американского производства.

Реальным выходом из подобной ситуации способно стать приобретение вооружений, военной и специальной техники, произведенных в Российской Федерации. Да и факт военного конфликта между Саудовской Аравией и Россией представляется маловероятным, поскольку геополитические интересы последней на Аравийском полуострове отсутствуют. Кроме того, тесное военно-техническое сотрудничество и интенсификация военных закупок у Российской Федерации способны максимально сблизить позиции Москвы и Эр-Рияда по ключевым проблемам Ближневосточного региона.

Доводы противников

Вполне естественным представляется, что противники усиления позиций Российской Федерации на мировом рынке оружия в целом и диверсификации военно-технического сотрудничества Саудовской Аравии в частности предпринимают определенные шаги, пытаясь влиять на окончательное решение Эр-Рияда. Причем не гнушаясь своих излюбленных методов: использование непроверенных фактов, анализ вымышленных событий и формирование не подтвержденных доказательствами выводов.

Безусловным лидером в фабрикации «плохих для России» новостей является информационное издание EurAsian Times, не затрудняющее себя каким бы то ни было подтверждением своих «горячих» новостей. Так, в ноябре прошлого года несколько заинтересованных средств массовой информации перепечатали сообщение этого издания о «выходе Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов из договорного процесса, направленного на приобретение российского вооружения». Ссылаясь на «имеющийся доклад» (знакомая формулировка) и не уточняя, кем и по какому поводу он был сделан, издание восторженно возвещает о начале переговоров между представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля, имеющих своей целью согласование поставок Тель-Авивом своих систем ПРО/ПВО «Железный купол». Здесь же «независимое» издание в красках расписывает эффективность израильской системы в борьбе со всеми типами ракет и летательных аппаратов, включая беспилотные.

В ответ несколько российских печатных изданий опубликовали сообщения о, мягко говоря, завышенных достоинствах «Железного купола». Логичную точку в споре поставил все тот же The National Interest, поинтересовавшись мнением профессора Массачусетского технологического института Теда Постола о функционировании ранее приобретенных Соединенными Штатами израильских Iron Dome. Говоря о приобретении Пентагоном «фактически провальной» системы противоракетной/противовоздушной обороны «Железный купол», эксперт признал заявления российских средств массовой информации «имеющими под собой самые непосредственные основания».

Конкретизируя свой ответ, Тед Постол добавил: «Израильские военные сильно переоценили и разрекламировали «Железный купол». В ходе операции «Облачный столп» при ракетных обстрелах территорий Израильского государства, организованных ливанскими подразделениями исламского движения ХАМАС, доля перехваченных системой «Железный купол» ракет не превысила пяти процентов. Для справки: рекламируя свое изделие, израильский производитель заявлял о показателе 90 процентов».

Степень «непредвзятости» и «объективности» EurAsian Times легко определить, анализируя любую информацию этого издания, касающуюся российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Так, в сентябре 2020 года, не приводя доказательств и не называя источников, что неудивительно, СМИ объявляет о «неисправностях» российских систем противовоздушной обороны, приобретенных Турцией. Поставленные Российской Федерацией ЗРК С-400 «Триумф», по словам EurAsian Times, не могут отремонтировать в течение полугода, а доказательством этого является тот факт, что их до сих пор не поставили на боевое дежурство. Для того чтобы откровенно бредовому выводу придать видимость серьезной аналитики, издание ссылается на греческий новостной сайт, где сообщается буквально следующее: «Министр обороны Турции Хулуси Акар подчеркнул необходимость решения вопросов оперативной готовности экспертами из Анкары». Прослеживаете взаимосвязь? Правильно, ее нет, да и не нужна она никому.

Не добавляет проблеме ясности и еще одна ссылка EurAsian Times, теперь уже на якобы распространяемые в России слухи об отсутствии соответствующих опыта и знаний у турецких военнослужащих. Мы не приводим высказывание полностью лишь с одной целью – не желая усугублять и без того сомнительную ценность выводов, приводимых этим изданием.

Эти примеры достаточно полно характеризуют попытки определенных структур, включая «независимые» западные СМИ, посеять сомнения в эффективности российского оружия в целом и зенитно-ракетных комплексов С-400 в частности. Они не гнушаются ни откровенно надуманными поводами, ни «притянутыми за уши» фактами, ни глупыми сплетнями. Невзирая на то, что любой мало-мальски серьезный специалист, работающий в сфере военно-технического сотрудничества, знает, с какой тщательностью проходит многоэтапная приемка вооружений, а пункт о постпродажном гарантийном обслуживании и ремонте на территории заказчика присутствует практически в каждом контракте.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (872) за 16 марта 2021 года