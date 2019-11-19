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Интерфакс-АВН

Российская военная группировка на западном направлении усилена почти сотней танков и боевых машин пехоты

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Танк Т-72М (Т-72Б3М)
Танк Т-72М (Т-72Б3М) на параде Победы в Москве, 2017 год.
Источник изображения: © Журнал "Военно-техническое сотрудничество"/ТАСС

Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Девяносто единиц бронетехники, включая более 40 модернизированных танков Т-72Б3М, получил в этом году Западный военный округ (ЗВО), сообщили в понедельник в окружной пресс-службе.

"В боевые подразделения соединений и воинских частей в этом году поступили 90 единиц новых и модернизированных машин: более 35 боевых машин пехоты БМП-2М с усовершенствованным комплексом управления огнем и свыше 40 основных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что округ также получил 10 боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортёров БТР-80.

Доля современных образцов вооружения и военной техники в ЗВО достигла 62,9%, сказали в пресс-службе.

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