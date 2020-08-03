Современная броня для пехоты

Каким будет перспективный парк российских бронетранспортеров

Праздничные мероприятия 24 июня и день Военно-морского флота стали знаковыми событиями не только в плане отмечания важных для государства дат, но и своеобразным показом текущего состояния Вооруженных сил страны. На фото и видео, размещенных в социальных сетях, можно было увидеть новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», буксируемую гаубицу 2А65 МСТА-Б, а также бронетранспортеры БТР-82А. За последние годы «восемьдесят вторая» машина наравне с танком Т-72Б3, Т-80 и Т-90М «Прорыв» стала символом обновления парка Сухопутных войск. Эти бронетранспортеры участвовали весной 2014 года в Крымских событиях. Потом неоднократно попадали в новостные репортажи о российской операции в Сирии. В частности, на БТР-82 передвигались саперы, очищавшие Пальмиру и Алеппо от многочисленных мин и взрывных устройств, оставленных террористами.

Эти бронетранспортеры активно используются российской военной полицией для доставки гуманитарной помощи, а также при патрулировании северных регионов Сирии и провинции Идлиб. Именно там в начале июля совместный российско-турецкий патруль был атакован начиненным взрывчаткой «джихад-мобилем». Несмотря на близкий взрыв, находившийся внутри бронетранспортера личный состав не пострадал.

Поставка в войска БТР-82 началась еще в 2011 году. Помимо закупки вновь изготовленных машин военное ведомство заключило несколько контрактов на модернизацию парка БТР-80 до варианта БТР-82АМ. Считается, что на смену БТР-82 должны прийти бронетранспортеры семейства «Бумеранг».

Формально на вооружении российских Сухопутных войск пока нет гусеничных бронетранспортеров. Но их нишу занимают легкие бронированные тягачи МТ-ЛБ. Последние стоят на вооружении нескольких мотострелковых бригад и полков. Несмотря на свое название «тягач» МТ-ЛБ (или, как его называют в войсках, «мотолыга»), – это полноценный гусеничный бронетранспортер. Но его главный недостаток – это достаточно слабое вооружение.

Поэтому в настоящее время Минобороны тестирует обновленный вариант боевой машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Новинка получила 30-мм пушку, установленную в боевом модуле, который также используется на бронетранспортерах БТР-82. Хотя «Басурманин» позиционируется как боевая машина пехоты, фактически это гусеничный бронетранспортер.

Мифы на колесах

Традиционно считается, что бронетранспортеры предназначены только для транспортировки военнослужащих и их имущества к полю боя, а также их последующей эвакуации. Непосредственно в бой БТР не вступают, а броня им нужна для того, чтобы защитить при перевозке личный состав от ударов авиации и артиллерии. Но это далеко не так.

Если посмотреть в Боевой устав Сухопутных войск, ч. 3-ю (утвержденный приказом главкома СВ 24 февраля 2004 года), то можно обнаружить, что различия между этими образцами вооружения БУ не делает. БТР, так же как и БМП, действуют в обороне, непосредственно поддерживают пехоту на поле боя, ведут борьбу с бронетехникой и укрытиями противника. Не изменилась ситуация и в более современных боевых уставах Сухопутных войск (часть 3-я утверждена 11 сентября 2017 года).

Фактически задачи современных бронетранспортеров не отличаются от задач, стоящих перед боевыми машинами пехоты. Поэтому БТР должны иметь хорошую защиту и вооружение – чтобы быть устойчивыми на современном поле боя.

Но помимо мотострелковых батальонов, рот и взводов бронетранспортеры, в отличие от БМП, стоят на вооружении различных подразделений обеспечения. Там они используются для сопровождения колонн, охраны пунктов управления и узлов связи и т.д.

Также бронетранспортеры отлично показывают себя и в условиях локальных войн и вооруженных конфликтов. Там, где нет вероятности встретиться с продвинутым противником, оснащенным современными управляемыми противотанковыми средствами.

Хороший пример – использование БТР-82 российским контингентом в Сирии. Бронетранспортеры не участвуют непосредственно в боях. Но они стали надежным транспортом саперов, военной полиции, а также представителей Центра по примирению враждующих сторон.

Поэтому разработчики вооружения и военной техники в настоящее время представляют несколько вариантов бронетранспортеров: с тяжелым вооружением (25-мм, 30-мм пушки и противотанковые ракетные комплексы), а также более легкие (12,7-мм, 14,5-мм пулеметы; 30-мм, 40-мм автоматические гранатометы).

Так, вооруженные силы США первоначально заказали БТР Stryker в вариантах с 12,7-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом. Но в настоящее время Пентагон закупает модели уже с 30-мм автоматической пушкой в боевом модуле и ПТРК. Такие машины будут использовать преимущество в бригадах, предназначенных для развертывания в Европе.

БТР – это навсегда

До недавнего времени основными бронетранспортерами Сухопутных войск были БТР-70 и БТР-80. «Семидесятые» машины были отправлены на склады хранения еще в начале 2010-х годов. По данным издания Military Balance, в нынешнем году на вооружении всех ВС РФ числится порядка 1,5 тыс. «восьмидесяток».

Несмотря на столь внушительную цифру, эти БТР стоят на вооружении преимущественно частей и подразделений обеспечения (в том числе и боевого) – бригад связи и управления, саперных подразделений, батальонов охраны разведки РВСН, различных противодиверсионных подразделений и т.д. Сейчас все мотострелковые батальоны, роты и взводы уже идут в бой только на БТР-82.

Обновление парка бронетранспортеров началось еще в 2011 году. Как сообщило Минобороны, в этом году первые машины начали поступать на вооружение 18-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (сейчас это 71-й гвардейский мотострелковый полк 42-й дивизии). В феврале 2013 года представители «Военно-промышленной компании» сообщили, что БТР-82 официально принят на вооружение.

Помимо закупки изготовленных бронетранспортеров Минобороны заказало модернизацию уже стоящих на вооружении БТР-80 до варианта БТР-82. Работы осуществлялись на базе 81-го бронетанкового ремонтного завода в Армавире. В настоящее время известно о двух контрактах. Первый был заключен 21 апреля 2014 года на модернизацию 316 бронетранспортеров. Второй был подписан спустя два года. Его параметры неизвестны, но предположительно порядка 320 машин.

В мотострелковом полку (бригаде) на БТР по штату обычно чуть более 100 бронетранспортеров. Получается, что в настоящее время только в рамках модернизации Минобороны получило около шести полковых (бригадных) комплектов новейших бронетранспортеров.

Между тем в настоящее время нет информации о заключении Минобороны крупных новых контрактов на поставку БТР-82. Последнее сообщение датировано апрелем 2016 года. Как тогда сообщило военное ведомство, в соответствии с условиями контракта до конца текущего года в интересах Минобороны России будут переданы до 20 единиц новых БТР-82А.

Существует путаница в индексах «восемьдесят второй» машины. Правильный индекс «классического» БТР-82 с 30-мм пушкой – БТР-82А. БТР-80, которые прошли апгрейд, получили индекс БТР-82АМ. Визуально их можно отличить по носовой части. Там хорошо видны следы срезанных бойниц для стрельбы из автоматов.

А вот БТР-82 без букв – это машина, вооруженная 14,5-мм пулеметом. Он устанавливается в тот же дистанционный модуль, что и 30-мм пушка. В настоящее время в Сухопутных войсках пулеметных БТР-82 нет. Официальной информации от Минобороны по поводу закупок «безбуквенных» БТР-82 не поступало. Но судя по фото- и видеоматериалам, а также пресс-релизам, ведомство решило не закупать такие машины.

Главное преимущество БТР-82 – это мощная 30-мм пушка, возможность совершать длительные скоростные марши, а также форсировать с ходу реку. Хорошо защищает БТР-82 от подрывов на минах и самодельных взрывных устройствах. Между тем у «восемьдесят второй» машины есть и слабые стороны. Это недостаточная защита от современных противотанковых средств. Также в арсенале бронетранспортера нет противотанковых ракетных комплексов.

В настоящее время БТР-82 есть на вооружении всех военных округов. Достаточно большой парк этих машин имеется даже у Западного военного округа. Так, этими машинами вооружен 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, два батальона 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады (они участвуют в парадах на Красной площади). Судя по сообщениям Минобороны, полки на БТР-82 есть в составе недавно сформированных 3-й (Богучары) и 144-й (Ельня) гвардейских мотострелковых дивизий. Примечательно, что сформированные соединения получают БТР-82АМ.

«Бумеранг» в прорыв

Впервые боевые машины семейства «Бумеранг» были показаны в мае 2015 года во время парада на Красной площади. В настоящее время известно о двух модификациях «Бумеранга». К-17 – это колесная боевая машина пехоты. Именно ее демонстрируют на парадах победы и в рамках различных выставок. В арсенале колесной БМП – 30-мм пушка и пусковые установки противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

К-16 – это непосредственно бронетранспортер. Пока БТР широкой общественности не демонстрировался. Известно только несколько фотографий макетов этой машины. На них можно увидеть, что от К-17 бронетранспортер отличается десантным отделением с увеличенной высотой. Также место боевого модуля с 30-мм пушкой и ПТРК занял ДМ с 14,5-мм (или 12,7-мм) пулеметом.

В конце прошлого года генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий заявил, что завершились предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17. Все образцы подтвердили заявленные характеристики. А в мае нынешнего года глава ВПК заявил, что государственные испытания «Бумеранга» планируется завершить уже в 2021 году.

В настоящее время нет фотографий и видео, которые бы подтверждали, что К-16 и К-17 прошли войсковые испытания. Судя по сообщениям Минобороны, пока новейшими машинами на парадах Победы управляют военнослужащие 2-й Таманской гвардейской мотострелковой дивизии.

Пехота на болотах

Вооружать общевойсковые батальоны тягачами МТ-ЛБ начали в начале 1990-х годов. Это стало ответом на опыт ведения боевых действий в Афганистане. Хотя МТ-ЛБ очень слабо вооружен (один 7,62-мм пулемет ПКТ), они отличаются уникальной проходимостью, а также большой вместительностью. Первым соединением, полностью вооруженным МТ-ЛБ, стала 205-я мотострелковая бригада. Она была сформирована в 1995 году и специально предназначалась для ведения боевых действий в Чечне.

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в российских Сухопутных войсках началась реализация концепции «легких сил». Это были мотострелковые полки и бригады, предназначенные для действий в горах, а также на сложной местности и климатических условиях.

Первыми стали 200-я (Печенга, Мурманская область) и 138-я (Ленинградская область) мотострелковые бригады. «Двухсотка» должна была действовать в полярном регионе, а «сто тридцать восьмая» прикрывать болотистую местность Северо-Западной России. Также было сформировано несколько «легких» мотострелковых полков. В частности. в Сибирском военном округе на МТ-ЛБ был перевооружен 228-й мотострелковый полк.

В середине 2000-х годов в Сухопутных войсках были сформированы первые горнострелковые части. Первой стал 291-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии. Позже в Северокавказском военном округе появились 33-я и 34-я горнострелковые бригады. На вооружении всех этих воинских частей поступили тягачи МТ-ЛБ.

В настоящее время МТ-ЛБ оснащены только мотострелковые бригады и полки, которые должны действовать в сложной болотистой местности, а также в Арктическом регионе. В частности, это 34-я горнострелковая бригада и 291-й гвардейский горнострелковый полк. Также известно, что тягачи стоят на вооружении 138-й и 25-й омсбр Западного военного округа (оба соединения дислоцированы в Ленинградской области).

Также МТ-ЛБ есть на вооружении двух арктических мотострелковых бригад – 80-й и 200-й омсбр. Машины активно участвуют в маневрах в полярном регионе. В социальных сетях есть видео с боевой учебой 80-й бригады. На них запечатлена высадка мотострелковой роты на МТ-ЛБ с большего десантного корабля на один из островов Северного Ледовитого океана.

В середине 2000-х годов остро встал вопрос об увеличении огневой мощи тягачей, и Минобороны открыло работы в этом направлении. Было разработано несколько вариантов тяжеловооруженных МТ-ЛБ. «Объект 6МБ», оснащенный 30-мм автоматической пушкой 2А72, и «Объект 6МА» с башней от БТР-80. Было выпущено несколько ротных комплектов этих машин.

Первоначально они поступили на вооружение 205-й мотострелковой бригады и 291-го гвардейского полка 42-й дивизии. Позже все машины были сосредоточены в 291-м МСП. В 2010 году полк был переформирован в 8-ю отдельную мотострелковую бригаду (горную) и «Объекты» были оттуда постепенно списаны и заменены на обычные МТ-ЛБ.

В настоящее время Минобороны уже завершило модернизацию тягачей. Судя по фото- и видеоматериалам, она получилась весьма бюджетной. К башне тягача приварено крепление для 12,7-мм пулемета «Корд». Наводчик-оператор тягача получил доработанный оптический прицел и электроспуск для нового «ствола». Также машины оснащены обновленными радиостанциями и лазерными инфракрасными фарами для подсветки приборов ночного видения.

БМП или бронетранспортер

Весной 2018 года стало известно, что появилась программа модернизации боевых машин пехоты БМП-1. В ходе работ на боевую машину устанавливается новый дистанционный боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой. Новинка получила индекс БМП-1АМ «Басурманин».

Как сообщило агентство РИА Новости, «первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года». Ранее, по данным агентства, ведомство уже взяло 20 машин для проведения испытаний. В этом же году в рамках форума «Армия-2018» «Басурманин» был продемонстрирован специалистам и широкой общественности. Машины выполняли показательные заезды, а также вели огонь из штатного вооружения.

Весной нынешнего года в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видны несколько железнодорожных вагонов, которые перевозят около десятка БМП-1АМ. Правда, не совсем понятно, кому принадлежат эти машины: это «Басурманины» из опытной партии, это первые серийные БМП-1АМ или на новинку нашелся иностранный покупатель?

Следует отметить, что последние БМП-1 были выведены из состава Сухопутных войск еще в 2010-х годах. Тогда машины были на вооружении только одной воинской части – 382-го гвардейского мотострелкового полка 122-й дивизии (г. Алейск). Поэтому сложно понять, какие именно «копейки» планирует модернизировать Минобороны. Тем более что по боевым возможностям «Басурманин» проигрывает обычным БМП-2, не говоря уже о БМП-3 и БМП-2М с модулем «Бережок».

Уже в ближайшие годы начнется перевооружение мотострелковых бригад, батальонов и полков на новейшие БМП «Бумеранг». Во-первых, достаточно быстро проведенные испытания машин семейства. Фактически уже к концу следующего года можно ожидать первые отгрузки.

Во-вторых, отсутствие крупных контрактов на закупку БТР-82 со стороны Минобороны. Даже в пресс-релизах о перевооружении частей и соединений на новую технику БТР-82 уже практически не упоминаются. В прошлом и нынешнем годах военное ведомство отчиталось только о точечных поставках БТР-82 частям морской пехоты.

В-третьих, в отличие от БМП-2 пока нет даже планов по модернизации парка «восемьдесят вторых» машин. Конечно, можно сказать, что БТР-82 – это новая машина. Но в этом году – уже девять лет с начала поставок их в войска.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.