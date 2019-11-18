Sohu: Возможности российского С-500 для Пентагона стали потрясением

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В Китае не скрывают того, что предпринимают попытки создать собственное производство эффективных новейших комплексов ПВО-ПРО – на базе российских разработок в этой области. Речь в первую очередь идёт о работе по изучению ранее приобретённых в Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-400.

Военный раздел китайского издания Sohu пишет о то, что некоторое время назад американская авиация могла себе позволить появиться фактически в любой точки мира. Но затем, как отмечает автор, у России стали появляться всё более эффективные комплексы, отдельные из которых в конечном итоге превзошли американские аналоги.

В статье отмечается, что по ряду показателей российский ЗРК С-400 превосходит последнюю версию американского "Patriot" (PAC-3). Основное превосходство – по дальности и количеству определяемых целей. Дополнительное преимущество С-400 над "Пэтриотом" - его цена.

В том же издании задаются вопросом о том, насколько силён российский комплекс С-500 "Прометей".

В Sohu:

С-500 "Прометей" - развитие российских систем ПВО-ПРО. Это совершенно новые комплексы, относящиеся к пятому поколению ЗРК. Ранее в НАТО ставили под сомнение эффективность С-500, отмечая, что русские могли не учесть ещё советских недоработок в реализации технологий. Но когда на фоне начавшихся испытаний С-500 Пентагон получил точные данные о характеристиках этого ЗРК, для него возможности комплекса стали полным потрясением.

Как считают авторы материала, Пентагон был потрясён ТТХ новейшего российского комплекса, так как эти ТТХ оставляют далеко позади все те "аналоги", которые имеются у США.

Далее приводятся данные о некоторых параметрах комплекса.

У С-500 высокая степень совместимости с ракетами от других зенитных ракетных комплексов, боевой радиус действия составляет 550 км.

Sohu:

Есть информация о том, что С-500 станет ещё и эффективным средством противоракетной обороны, позволяющим осуществлять перехват в том числе МБР – в заатмосферном пространстве.

Напомним, что ранее Россия предложила подумать над совместным производством таких комплексов Турции. А на днях турецкий президент Эрдоган отверг американское "предложение" отказаться от контракта по С-400 с Россией и "заменить" этот контракт на американский - с поставками комплексов "Пэтриот".