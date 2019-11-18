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ТАСС

Астронавты Морган и Пармитано завершили первый этап работ по ремонту спектрометра на МКС

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В NASA сообщили, что они работали настолько активно, что выполнили часть работ, запланированных на следующий выход в космос 22 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано успешно завершили в пятницу первый этап работ по ремонту важного научного прибора на корпусе Международной космической станции (МКС) - магнитного альфа-спектрометра. Трансляция с МКС шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В 13:09 по времени восточного побережья США (21:09 мск) Морган и Пармитано закрыли люк шлюза Quest. За шесть часов работы в открытом космосе они сняли кожух противометеоритной защиты с прибора и сбросили его с МКС, затем демонтировали часть теплозащитного покрытия и убрали вертикальную стойку, мешавшую доступу к восьми трубкам системы охлаждения спектрометра. Астронавты работали настолько активно, что выполнили часть работ, запланированных на следующий выход в космос 22 ноября.

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Италия
США
Компании
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МКС
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