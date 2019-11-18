ОДК намерена расширять сотрудничество со странами Ближнего Востока в сфере сервисного обслуживания авиадвигателей

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) проведет на отрывающемся в воскресенье в Дубае (ОАЭ) авиасалоне Dubai Airshow - 2019 ряд деловых встреч и переговоров по тематике авиадвигателестроения, сообщает пресс-служба корпорации.

"На Ближнем Востоке холдинг ОДК работает с рядом компаний в сфере сервисного обслуживания российских авиадвигателей. АО "ОДК" намерено расширять сотрудничество в данном направлении. В области газотурбинного оборудования промышленного назначения холдинг готов поставлять в страны Ближнего Востока и Северной Африки энергетические и газоперекачивающие агрегаты и оборудование", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации пресс-службы, на стенде ОДК в составе объединенной российской экспозиции будет представлена линейка авиационных двигателей SaM146, ПС-90А, ТВ7-117СТ, ТВ7-117СТ-01 и ПД-14 для новых российских самолетов SSJ 100, Ил-76МД-90А, Ил-112, Ил-114-300 и МС-21.