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Российская газета

Глава ВМС Украины заявил об усилении боевого потенциала РФ в Черном море

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Источник изображения: Михаил Патлис/РИА Новости

Россия нарастила боевой потенциал своего Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр". С таким заявлением выступил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.

В Черном море сконцентрированы новые российские корабли и подводные лодки с "Калибрами". Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, отметил адмирал. По его словам, Москва создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилив ПВО ЗРК С-400. Отметил Воронченко и поставки новых истребителей и бомбардировщиков.

Адмирал пообещал, что ответом Киева станет восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава, а также сотрудничество со странами Североатлантического альянса, пишет РИА Новости.

Отметим, что на этой неделе малый ракетный корабль "Ингушетия" во время заводских испытаний в Черном море выполнил пробные пуски из ракетного комплекса "Калибр". По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, недостатков в работе вооружения корабля не выявлено.

В октябре состоялся запуск двух ракет "Калибр" с борта подводной лодки "Колпино" в Черном море. Экипаж в рамках плановой боевой подготовки нанес удар по береговой и морской целям. Ракеты поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и в одном из морских полигонов Черноморского флота.

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