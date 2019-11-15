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Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган дал ответ на предложение США отказаться от С-400 за 100 миллиардов долларов

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Источник изображения: Bernadett Szabo/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от С-400.

"Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях "Пэтриоты", мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу "Пэтриотов", – передает слова Эрдогана ТАСС.

Эрдоган также выразил мнение, что позиция Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре самолетов F-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной.

"Мы предложили создать совместную комиссию для решения вопроса с С-400. США говорят, что С-400 – это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выберет в данной ситуации Эрдоган.



Сергей Гурьянов

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Страны
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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