Эрдоган дал ответ на предложение США отказаться от С-400 за 100 миллиардов долларов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от С-400.

"Мы сказали США, если они предложат на подходящих условиях "Пэтриоты", мы купим. Но считаем категорически неправильным предложение полностью отказаться от С-400. Нет речи об отказе от С-400 в пользу "Пэтриотов", – передает слова Эрдогана ТАСС.

Эрдоган также выразил мнение, что позиция Трампа по вопросу реализации контракта на поставку Анкаре самолетов F-35 на фоне конфликта с С-400 стала более позитивной.

"Мы предложили создать совместную комиссию для решения вопроса с С-400. США говорят, что С-400 – это не подходящая F-35 система. Так ведь и F-35 они нам не дают. Однако я увидел, что Трамп стал гораздо более позитивен в этом плане, а его подходы более продуктивны", – сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что выберет в данной ситуации Эрдоган.

Сергей Гурьянов