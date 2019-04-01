Эксперт: США распространяют политику "грубой конкуренции" на ВТС
В сенат США представлен законопроект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400. Свое мнение о причинах такого решения в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Козин.
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400, сообщает RT.
Издание ссылается на материал The Hill, в котором цитируется сенатор от республиканцев Джеймс Лэнкфорд: "Турция является важным союзником и партнером НАТО в решении ряда приоритетных вопросов национальной безопасности США. Вызывает беспокойство, что Турция стремится к тесному сотрудничеству в области обороны с Россией, авторитарный правитель которой стремится подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу".
Согласно законопроекту, администрация президента Дональда Трампа должна подтвердить конгрессу, что Турция не закупит С-400, прежде чем Анкара сможет получить F-35.
Как отмечает издание, этот "законопроект является последней попыткой законодателей и официальных лиц США убедить Турцию не покупать российские С-400".
Ранее в Госдепе заявили, что если Анкара приобретет С-400, то США могут ввести против Турции санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершенным делом.
Член-корреспондент Академии военных наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин считает, что Вашингтон переходит к грубой форме конкуренции в сфере военно-технического сотрудничества.
По его мнению, грубое давление на партнеров становится основным методом США в международной торговле.
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