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01.04.2019
РИА Новости

Эксперт: США распространяют политику "грубой конкуренции" на ВТС

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Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник изображения: cnbc.com

В сенат США представлен законопроект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400. Свое мнение о причинах такого решения в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Козин.

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400, сообщает RT.

Издание ссылается на материал The Hill, в котором цитируется сенатор от республиканцев Джеймс Лэнкфорд: "Турция является важным союзником и партнером НАТО в решении ряда приоритетных вопросов национальной безопасности США. Вызывает беспокойство, что Турция стремится к тесному сотрудничеству в области обороны с Россией, авторитарный правитель которой стремится подорвать интересы НАТО и США на каждом шагу".

Согласно законопроекту, администрация президента Дональда Трампа должна подтвердить конгрессу, что Турция не закупит С-400, прежде чем Анкара сможет получить F-35.

Как отмечает издание, этот "законопроект является последней попыткой законодателей и официальных лиц США убедить Турцию не покупать российские С-400".

Ранее в Госдепе заявили, что если Анкара приобретет С-400, то США могут ввести против Турции санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершенным делом.

Член-корреспондент Академии военных наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин считает, что Вашингтон переходит к грубой форме конкуренции в сфере военно-технического сотрудничества.

"Судя по поступающей информации, Анкара пока держится твердо, то есть она искренне хочет купить зенитно-ракетные комплексы С-400, и на нее всякие пугалки типа "тогда не поставим истребитель-бомбардировщик F-35" не действуют. Но заявление американцев говорит о том, что Вашингтон постепенно распространяет политику грубой конкуренции и на такую область как ВТС, в том числе и с союзниками по НАТО", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, грубое давление на партнеров становится основным методом США в международной торговле.

"Как известно, США не гнушаются проводить такую линию в торгово-экономической и энергетической сферах даже со своими ближайшими союзниками – то требуют закупки именно американской продукции, то грозятся, что наложат санкции, если Европа будет покупать российский газ через "Северный поток-2". Соединенным Штатам сейчас позарез нужны огромные деньги на военные цели: на создание качественно новой стратегической ядерной триады, на дальнейшее внедрение глобальной системы ПРО, а сейчас еще и на создание ударно-космических вооружений и крылатых ракет наземного базирования после выхода из ДРСМД", – заключил Владимир Козин.
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