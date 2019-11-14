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Военное обозрение

В Китае напомнили, как японская "Toshiba" поставила станки в СССР "для производства малошумных винтов ПЛ"

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Источник изображения: topwar.ru

В китайской прессе появился материал, в котором рассматриваются технологические возможности, позволяющие России создавать современные вооружения. В частности, отмечено, что после событий, связанных с возвращением Крыма в Россию, Запад и ряд его союзников в других регионах мира ввели коллективные антироссийские санкции, запрещающие передавать России не только военную технику, технику двойного назначения, но и высокотехнологичное оборудование.

На портале Sohu отмечено, что к санкциям в 2014 году присоединилась и Япония. Однако, как заявлено, японские санкции против России "носят с большей степени формальный характер" - Япония продолжает активное торгово-экономическое сотрудничество с РФ, что само по себе разрушает "санкционный монолит".

Автор в китайском издании напоминает, что во времена Холодной войны у Запада возникали претензии к Японии, компания "Тошиба" которой продала Советскому Союзу "многоосевые станки с ЧПУ".

Из материала, носящего название со знаком вопроса - "Япония снова предала Европу и Америку?":

Инцидент с "Toshiba" вызвал тогда бурю негодования на Западе. Советский Союз, как заявило тогда ЦРУ, с приобретением японских станков получил возможность массового производства винтов малой шумности для подводных лодок (ПЛ).

Теперь, как отмечается, Россия ищет технологии производства в обход западных санкций. Автор пишет, что такие возможности России дают Китай и, в определённой степени, та же Япония, "которая всё ещё желает получить от Москвы согласие на передачу нескольких островов".

Из материала:

После введения американцами санкций была затронута в той или иной степени и военная промышленность России. Возникли проблемы с самолётом Су-57, новыми фрегатами с композитными корпусами. Но теперь, как выясняется, санкции всё же повлияли не так сильно, как того хотели в Вашингтоне.

Автор статьи отмечает, что уже в апреле 2014 года Россия получила японскую лицензию от Takizawa Machine Tool на производство новейших токарных станков.

Стали появляться станки с ЧПУ TMX-4000 по договору с китайской Zhangze.

Добавляется, что Китай и Япония позволяют России развивать не только гражданское, но и военное производство. Автор, сваливая всё в "одну кучу", упоминает в материале ОТРК "Искандер", гиперзвуковой комплекс "Авангард", гиперзвуковую крылатую противокорабельную ракету комплекса "Циркон". В итоге в китайском издании пишут, что если та же Япония (наряду с Китаем) поставляет России оборудование и технологии, то "может повториться ситуация с "Тошибой" эпохи Холодной войны".

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Авангард РК
Искандер
ПАК ФА
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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