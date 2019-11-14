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ТАСС

Войска РХБЗ с начала операции в Сирии взяли на исследования более 1,6 тыс. проб

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Источник изображения: © Михаил Почуев/ТАСС

В Сирии подразделения войск РХБЗ осуществляют контроль обстановки в связи с возможностью террористического применения боевиками токсичных химикатов и биологических поражающих средств

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. проб были взяты на анализ войсками радиационной, химической и биологической защиты с начала участия российских военных в операции против международного терроризма в Сирии. Об этом сообщил начальник войск химической, биологической и радиационной защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в Сирии подразделения войск РХБ защиты осуществляют контроль обстановки в связи с возможностью террористического применения боевиками токсичных химикатов и биологических поражающих средств. "Личный состав оперативно реагирует на поступающую информацию о таких фактах, осуществляет отбор проб и проведение их лабораторного анализа. С начала военной операции в Сирии их исследовано более 1,6 тыс.", - сказал Кириллов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, подразделения войск задействованы при проведении масштабных мероприятий в России. Только в 2019 году войска радиационной, химической и биологической защиты обеспечили контроль радиационной, химической и биологической обстановки 12 различных массовых спортивных мероприятий, международных политических и экономических форумов.

Самым масштабным мероприятием по объему задач и количеству привлекавшихся сил и средств он назвал XXIX Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске.

Начальник войск рассказал, что подразделения РХБЗ выполнили разведку более 1,3 тыс. км маршрутов движения спортсменов и официальных делегаций, свыше 89 га районов расположения спортивных объектов, были обследованы 23 объекта универсиады общей площадью около 1,7 млн кв. м, проведен радиационный контроль более 270 тыс. человек из числа гостей и зрителей спортивного праздника.

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