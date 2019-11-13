Руководство Пентагона делает ставку на искусственный интеллект

Министр обороны США Марк Эспер, выступая на состоявшейся 5 ноября в Вашингтоне конференции КНБИИ завил, что "все интеллектуальные и созидательные силы Америки "должны гармонично трудиться" в области ИИ. "Нам необходимо ваше лидерство и видение, чтобы мы гарантированно оставались на переднем крае стратегического превосходства", – сказал военный министр участникам конференции.

Он отметил, что китайское руководство поставило задачу достижения мирового лидерства в области искусственного интеллекта (ИИ). Эти усилия помогают Пекину создавать автономные аппараты, которые Народно освободительная армия Китая (НОАК) весьма активно развертывает во всех военных доменах. В то же время КНР вкладывает значительные средства в создание недорогих и автономно управляемых подводных лодок дальнего радиуса действия и беспилотных летательных аппаратов.

"МО США будет использовать потенциал ИИ для создания сил, необходимых на современном этапе. Мы считаем, что сегодня у министерства для этого существуют огромные возможности как в тылу, так и на передовом крае, и мы сделаем это. Мы станем признанным лидером военной морали за счет разработки юридически обоснованных и этических принципов использования ИИ в военном деле", – объявил шеф Пентагона.

Эспер также сказал, что технологии ИИ стоят на первом месте в перечне потребностей МО в новых вооружениях. За ними следуют оружие направленной энергии и гиперзвуковые боевые средства. Достижения в области ИИ, по его словам, позволят значительно изменить характер войн в самом отдаленном будущем. "Та нация, которая первой использует ИИ, будет иметь решающее преимущество на поле боя в течение многих и многих лет. Мы должны прийти к этому первыми", – заключил свое выступление Эспер.

Вслед за министром выступил начальник Объединенного центра ИИ (Joint Artificial Intelligence Center, ОЦИИ) генерал лейтенант Джек Шанахан. Он сказал, что, "следующая война будет быстрой, хаотичной и шокирующе кровавой".

Как подчеркнул генерал, та из противостоящих сторон, которая будет иметь лучшие алгоритмы ИИ, поставит своего противника в крайне неблагоприятное положение, особенно если учесть предельно ограниченное время для принятия командирами решений на поле боя. Он назвал будущие боевые столкновения войной "алгоритмов против алгоритмов".

В перспективе боевая обстановка будет меняться с такой скоростью, что традиционные способы руководства войсками не позволят обеспечить эффективность действий подразделений. Формированиям, прибывающим на передовые позиции, должно быть предоставлено право самостоятельного принятия решений. Им придется "на лету" приспосабливать алгоритмы систем ИИ к условиям боя. Подобная децентрализация управления будет сопряжена со значительными рисками и негативными последствиями, как заметил Шанахан, но без такого подхода выигрывать бои будет просто невозможно.

Начальник ОЦИИ подчеркнул, что при создании систем ИИ МО должно опираться на промышленность и научные круги Америки, которые в этой области значительно опередили военных специалистов. Эксперты гражданских и военных ведомств должны сотрудничать с полной ответственностью, доверять друг другу и обеспечить полную транспарентность результатов, получаемых в ходе этой деятельности. "От этого зависит национальная безопасность", – сказал генерал. Он также подчеркнул, что для создания систем ИИ, обладающих высокими характеристиками, необходимо, чтобы военные специалисты получили возможность работы в научных и производственных организациях и наоборот.

В конце своего выступления Шанахан напомнил аудитории об этических принципах использования ИИ в военном деле, выданных на днях руководству Пентагона Советом по оборонным инновациям (Defense Innovation Board). Он дал самую высокую оценку этому документу и отметил, что если эти рекомендации будут приняты, то они позволят бойцам эффективно и грамотно сражаться в будущих войнах.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"