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Интерфакс-АВН

Министр обороны Украины не видит угроз вторжения РФ с юга в ближайшее время

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Бронетехника ВСУ в районе Донецка, Украина
Бронетехника ВСУ в районе Донецка, Украина.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Киев. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

В воскресенье вечером в эфире телеканала 1+1 министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам ещё с начала года".

По утверждению Загороднюка, процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает", - сказал он.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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