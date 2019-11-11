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Интерфакс-АВН

Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта

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Программирование
Программирование.
Источник изображения: www.kv.by

По его словам, нужно кратно увеличить подготовку программистов, математиков, компьютерных лингвистов, специалистов обработки данных

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку стартапам в сфере искусственного интеллекта, но призвал найти баланс между максимальным раскрытием информации и правами людей на защиту этой информации.

"Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты", - сказал Путин, выступая в субботу на конференции Сбербанка по искусственного интеллекту.

Президент отметил, что такие люди должны быть уверены в том, что они нужны и получат поддержку, что "могут добиться успеха и добиться успеха именно здесь - у нас в России".

"В том числе предстоит выстроить удобный, эффективный механизм венчурного финансирования и, конечно, нужно снять барьеры в технологическом регулировании, законодательные ограничения", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо "дать искусственному интеллекту больше данных, последовательно снимать, подчас, надуманные преграды для их использования".

При этом, по словам Путина, "нужно гарантировать безопасность соблюдения интересов и прав граждан".

"Разумеется, и мы все это понимаем, здесь грань очень тонкая, нужно найти этот баланс - между раскрытием максимально информации и правами людей на защиту этой информации, там, где они считают, что это защита должна быть обеспечена", - отметил глава государства.

По словам президента, систему искусственного интеллекта способны создавать и капитализировать только интеллектуально подготовленные люди.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
ИТ
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