Украина – колыбель Адама и Евы, космической ракеты и компакт-диска

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и другие изобретения появились в мире благодаря украинцам. Об этом он заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

По словам Зеленского, украинцы также создали прообраз рентгена и компакт-диск, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp.

"Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.

Eadaily напоминает, что предшественник Зеленского Петр Порошенко ранее зачислял в украинцы конструктора Игоря Сикорского и художника Ивана Айвазовского.