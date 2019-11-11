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Украина – колыбель Адама и Евы, космической ракеты и компакт-диска

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и другие изобретения появились в мире благодаря украинцам. Об этом он заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

По словам Зеленского, украинцы также создали прообраз рентгена и компакт-диск, изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp.

"Это тот самый made in Ukraine, которым мы гордимся и который предоставляет нам конкурентное преимущество", - добавил Зеленский.

Eadaily напоминает, что предшественник Зеленского Петр Порошенко ранее зачислял в украинцы конструктора Игоря Сикорского и художника Ивана Айвазовского.

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Страны
Украина
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