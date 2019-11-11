МИД призвал создать зону без оружия массового поражения на Ближнем Востоке

РФ призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.

По словам дипломата, Россия призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18–22 ноября конференции по данной теме.

"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", — цитирует замминистра в пятницу, 8 ноября, "РИА Новости".

27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил губительность для всего региона действий США в отношении Ирана. По словам главы дипломатического ведомства, проблемы начались, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Министр добавил, что российские идеи по обеспечению безопасности в Персидском заливе находят всё больше сторонников.