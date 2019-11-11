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Известия.ru

МИД призвал создать зону без оружия массового поражения на Ближнем Востоке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

РФ призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.

По словам дипломата, Россия призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18–22 ноября конференции по данной теме.

"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", — цитирует замминистра в пятницу, 8 ноября, "РИА Новости".

27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил губительность для всего региона действий США в отношении Ирана. По словам главы дипломатического ведомства, проблемы начались, когда США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Министр добавил, что российские идеи по обеспечению безопасности в Персидском заливе находят всё больше сторонников.

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