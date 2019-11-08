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Военное обозрение

La Tribune назвала американскую Lockheed Martin "бульдозером", который собирается проехаться по ВПК Франции

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Во французских СМИ сегодня день антиамериканских материалов. На фоне бурного обсуждения заявления Эммануэля Макрона о том, что в НАТО перестала существовать какая-либо координация действий США и союзников и что сам альянс находится на стадии "смерти мозга", в крупном издании La Tribune выходит материал с критикой американского военно-промышленного лоббизма.

Источник изображения: https://www.facebook.com/navalgroup

Обозреватель Мишель Кабироль пишет о том, что американские компании пытаются вытеснять компании французского военно-промышленного комплекса с традиционных рынков в Европе. В частности, автор сообщает, что Lockheed Martin пытается лишить возможности французскую Naval Group возможности продавать военные корабли для нужд ВМС Греции. Речь идёт о французском предложении грекам в плане фрегатов, которое своей напористостью пытается заблокировать американская компания.

Из материала:

Соединенные Штаты больше не покидают Грецию. После обновления части греческого авиафлота F-16 (1,3 миллиарда долларов), проведённой Афинами в 2018 году, Lockheed Martin теперь хочет продать четыре американских фрегата класса MMSC. Это предвещает франко-американскую экономическую битву в греческих водах. Чтобы торпедировать Naval Group, которая долгое время имела хорошие отношения с ВМС Греции, компания Lockheed Martin, которая поддержана американским послом, начала своё наступление в 2019 году.

Во Франции отмечается, что речь идёт о политическом вмешательстве США в экономические дела.

Тот же Мишель Кабироль назвал Lockheed Martin "бульдозером, который собирается проехаться по ВПК Франции и, конкретно, по Naval Group и пустить их на дно".

Автор отмечает, что министр обороны Франции Флоранс Парли несколько недель назад напомнила начальнику штаба ВМС Греции о том, что ранее между Афинами и Парижем было подписано соглашение о намерениях Греции приобрести у Франции два фрегата.

Из материала:

Несмотря на осторожный оптимизм, французы очень серьёзно относятся к американскому наступлению в Греции.(…) Lockheed Martin уже предлагает грекам истребители F-35, которые ранее планировались к поставке в Турцию. Будет ли Греция в сердце Европы полностью переключаться на Америку?

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Страны
Греция
США
Турция
Франция
Продукция
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
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