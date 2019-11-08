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Военное обозрение

Пентагон заказал разработку системы защиты от лазерного оружия

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Министерство обороны США озаботилось проблемой защиты от лазерного оружия и объявило конкурс на разработку прототипов системы защиты военной техники от лазеров. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Flightglobal, новая система должна быть универсальной и устанавливаться на все виды боевой техники.

Источник изображения: topwar.ru

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США объявило конкурс на разработку системы защиты военной техники от воздействия боевых лазеров. Согласно поставленной задаче, разработчики системы должны создать перспективную систему, которая должна обнаруживать лазерное облучение, автоматически определять местоположение его источника и нарушать работу излучающей установки в течение нескольких миллисекунд с момента обнаружения луча. При этом система должна быть пригодной к установке на наземную, воздушную и морскую технику.

Допускается использовать в системе защиты кинетическое оружие для противодействия боевым лазерам. К участию в конкурсе будут допущены компании, уже завершившие анализ проекта новой системы или лабораторные исследования.

В DARPA подчеркнули, что создание таких систем является необходимостью, поскольку, по мнению военных экспертов, в течение следующих 20 лет лазерное оружие станет обычным в военных конфликтах. О сроках создания прототипа системы защиты от лазерного оружия ничего не сказано.

Сегодня несколько стран мира, в частности Россия, Китай, США, Франция, Турция и некоторые другие страны, занимаются разработкой боевых лазеров, которые можно будет использовать для защиты военных объектов от беспилотников, минометных мин, крылатых ракет, вертолетов и легких самолетов. Работы по этой теме находятся на различных этапах реализации.

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2 комментария
№1
08.11.2019 22:15
Зеркала...
0
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№2
09.11.2019 21:49
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Зеркала...
При росте мощности лазерного излучения выше определённого уровня отражающие поверхности уже не помогают. Требуются уже абляционные покрытия. В системах, о разработке которых идёт речь в статье, скорее всего будут использовать те же аэрозольные гранаты для быстрой постановки завес на пути лазерного луча с последующим обстрелом лазерной установки из пулемёта или пушки, либо пуском по ней ракеты.
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