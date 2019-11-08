В Индии: ЗРК С-400 пока ни разу не показал себя в реальном бою

На фоне визита индийского министра обороны Раджната Сингха в Россию в СМИ Индии решили в очередной раз обсудить вопрос закупок у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Напомним, что контракт уже подписан. По сообщениям индийской стороны, общая сумма контракта составляет 5,43 млрд долларов.

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Большинство высказывающихся по поводу этой сделки индийских экспертов отмечают, что полки С-400 существенным образом повысят уровень индийской системы противовоздушной обороны. Отдельных экспертов "волнует" стоимость контракта. Заявления из типичной для Индии серии: "Можно было бы и поторговаться".

Министр обороны Индии, обратившись к российским производителям, призвал их активнее входить в программу "Делай в Индии". По словам Раджната Сингха, сегодняшний рост индийской экономики позволяет иностранным компаниям получать весомые дивиденды в случае переноса как минимум части производства на индийскую территорию.

Сам Раджнат Сингх во время посещения РФ в очередной раз высказался о том, что ЗРК С-400 – отличные по качеству системы ПВО.

Тем временем, в индийском издании Times Now News появилась статья автора Шива Налапата (Shiv Nalapat), в которой говорится, что российский комплекс "пока не показал себя в боевых условиях". В материале отмечается, что С-400 имеет отличные характеристики, "но пока в деле их не демонстрировал".

Из материала:

Военные эксперты утверждают, что российская зенитная система так же или даже более боеспособна, чем её западные аналоги. Имея модульную конструкцию и чрезвычайную мобильность, С-400 может быть быстро развернут и подготовлен к поражению целей в течение нескольких минут. Несмотря на то, что С-400 уважают как грозное оружие, обеспечивающее многочисленные тактические преимущества, ЗРК всё ещё в значительной степени не был испытан в реальной боевой ситуации. У России была возможность продемонстрировать возможности систем С-400, которые она разместила в Сирии, в апреле 2018 года против американских ракет "Томагавк", но она воздержалась от этого.

Судя по всему, индийский эксперт Шив Налапат всерьёз считает, что ЗРК проявляет себя "в реальном бою" исключительно методом выстреливания зенитных ракет и никак иначе...

Далее в статье заявлено, что С-400 уже в скором времени "может потерять статус передового зенитного ракетного комплекса, так как в России появится С-500".