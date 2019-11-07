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Интерфакс-АВН

Казахстан направит порядка $28 млн на совместную с РФ и ОАЭ реконструкцию "Гагаринского старта"

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с "Гагаринского старта" космодрома Байконур.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Нур-Султан. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Казахстан, РФ и ОАЭ направят на паритетных условиях $84 млн на реконструкцию "Гагаринского старта" на Байконуре, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Марат Нургужин.

"Речь идет об инвестициях. Совместно с казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривается порядка $84 млн, где-то по $28 млн каждая сторона будет вносить. Будет паритетное финансирование на равных условиях", - сказал Нургужин журналистам в среду в Нур-Султане.

"По проекту планируется три года на реконструкцию. До 2023 года включительно", - уточнил он.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что работы по реконструкции стартовой площадки номер один на космодроме Байконур должны начаться в следующем году.

По его данным, планировалось в первой половине ноября завершить переговоры по заключению контракта между странами.

После пуска последней ракеты "Союз-ФГ" 25 сентября, "Гагаринский старт" был закрыт.

В начале июня Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подписали соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 млн для реконструкции "Гагаринского старта".

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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Союз РН
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