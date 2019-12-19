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Интерфакс-АВН

Соглашение Казахстана, РФ и ОАЭ о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре находится на согласовании сторон

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Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Нур-Султан. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Проект соглашения о модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур между Казахстаном, РФ и ОАЭ проходит процедуру внутригосударственного согласования, сообщил замминистра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Проект соглашения разработан, находится на рассмотрении России, Казахстана, Эмиратов. Как только проект будет согласован, будем выходить на подписание. Сейчас идет внутригосударственное согласование", - сказал Нургужин журналистам в среду, отвечая на вопрос о судьбе трехстороннего соглашения о модернизации "Гагаринского старта".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Казахстан, РФ и ОАЭ подпишут трехстороннее соглашение по реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре до конца текущего года.

По его данным, работы по реконструкции стартовой площадки №1 на космодроме Байконур должны начаться в 2020 году. В первой половине ноября планировалось завершить переговоры по заключению контракта между странами.

После пуска последней ракеты "Союз-ФГ" 25 сентября, "Гагаринский старт" был закрыт.

В начале июня Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из ОАЭ подписали соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 млн для реконструкции "Гагаринского старта".

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Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз РН
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