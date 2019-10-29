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29.10.2019
ЦАМТО

МВД Перу готово подписать контракты по закупке самолета Ан-178 и двух вертолетов Ми-171Ш

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

ЦАМТО, 28 октября. Глава МВД Перу Фреди Зелайа Эррера (Fredy Zelaya Herrera) наделен полномочиями на подписание двух контрактов, предусматривающих приобретение транспортного самолета Ан-178 и двух вертолетов Ми-171Ш.

Как сообщает Infodefensa.com, оба контракта будут подписаны в рамках межправительственных соглашений: с Украиной в случае с самолетом Ан-178 и с Республикой Беларусь в случае с вертолетами Ми-171Ш.

Делегирование полномочий по подписанию контрактов вступило в силу с 23 октября. Приобретение обоих типов авиатехники для усиления возможностей Управления авиации Национальной полиции было санкционировано верховным указом №019-2019-IN.

Как уже сообщал ЦАМТО, МВД Перу приняло решение приобрести один ближнемагистральный транспортный самолет Ан-178 производства украинского ГП "Антонов" в августе этого года. В проведенном тендере также участвовали европейские C-27 "Спартан" и C-295M.

Представленный украинским "Спецтехэкспортом" Ан-178 набрал 80,02 балла при стоимости 65 млн. долл. На втором месте оказался C-27J "Спартан" группы Leonardo, представленный Национальным управлением по вооружениям Италии. Он набрал 66,22 балла, предложенная стоимость – 65 млн. долл. Третье место занял C-295M компании Airbus Military, представленный Генеральной дирекцией по вооружениям и материальному обеспечению (DGAM) Испании. Самолет получил 58,60 баллов при стоимости 55 млн. долл.

Пилоты Управления авиации Национальной полиции Перу получили возможность участвовать в испытательных полетах Ан-178 на Украине. Отмечается, что процесс сертификации самолета еще не завершен.

Решение относительно покупки двух средних транспортных вертолетов Ми-171Ш у Государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника" (Республика Беларусь) также было принято в августе 2019 года.

После проведенной оценки технических спецификаций, эксплуатационных характеристик, сроков поставки, предоставляемых гарантий и условий обучения персонала, предложений по промышленной компенсации (офсетные обязательства) вертолет Ми-171Ш, который был представлен ГВТУП "Белспецвнештехника", получившим аккредитацию российского производителя вертолета (Улан-Удэнского авиазавода), выиграл тендер со взвешенным результатом 67,6 балла и предложенной стоимостью около 46,8 млн. долл. Второе место занял H-215 компании Airbus Helicopters с результатом 29,7 балла и стоимостью около 61 млн. долл.

В настоящее время Военно-воздушные силы Перу эксплуатируют 6 вертолетов Ми-171Ш с двигателями ТВ3-117БМ, которые были поставлены в 2011 году. Сухопутные войска Перу в 2014-2015 гг. получили 24 вертолета Ми-171Ш-П с двигателями ВК-2500.

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