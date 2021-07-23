Полиция Перу получила два транспортных вертолета Ми-171Ш

ЦАМТО, 22 июля. Авиационное управление Национальной полиции Перу (DIRAVPOL) получило два транспортных вертолета Ми-171Ш по контракту, заключенному в конце 2019 года с ГВТУП "Белспецвнештехника" (Республика Беларусь).

Как сообщает Infodefensa.com, вертолеты с регистрационными номерами PNP-511 и PNP-512 были доставлены в международный аэропорт имени Хорхе Чавеса 19 июля на борту тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Машины получили новую схему малозаметной окраски с оттенками серого и темно-зеленого цветов вместо белой и темно-зеленой окраски, предпочитаемой ранее управлением DIRAVPOL. Одной из основных особенностей полученных вертолетов является установка новых турбовальных двигателей ВК-2500-03 повышенной мощности для применения в операциях в высокогорье.

Согласно имеющейся у Infodefensa.com информации, согласованная цена на два Ми-171Ш составила примерно 43 млн. долл.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Комитет по оценке контрактов с иностранными государствами (CECEE) при МВД Перу в тендере на поставку двух средних вертолетов в августе 2019 года присудил победу ГВТУП "Белспецвнештехника" (Республика Беларусь) с транспортным вертолетом Ми-171Ш. Контракт был заключен в рамках программы "Совершенствование авиационно-тактических операций Управления полицейской авиации в восточной части Перу", который предусматривает приобретение двух средних транспортных вертолетов.

Как было заявлено, после проведенной оценки технического описания, технических спецификаций, эксплуатационных характеристик, сроков поставки, предоставляемых гарантий, условий обучения персонала и предложений по промышленной компенсации (офсетные обязательства), Ми-171Ш, который был представлен Государственным внешнеторговым унитарным предприятием "Белспецвнештехника", аккредитованным Улан-Удэнским авиационным заводом (входит в АО "Вертолеты России"), выиграл тендер со взвешенным результатом в 67,6 балла и предложенной стоимостью около 46,8 млн. долл. Второе место занял H-215 компании Airbus Helicopters с результатом 29,7 балла и стоимостью около 61 млн. долл.

Контракт на поставку двух Ми-171Ш был подписан в рамках межправительственного соглашения.

В настоящее время Военно-воздушные силы Перу эксплуатируют 6 Ми-171Ш с двигателями ТВ3-117БМ, которые были поставлены в 2011 году. Сухопутные войска Перу в 2014-2015 гг. получили 24 Ми-171Ш-П с двигателями ВК-2500.