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28.10.2019
ТАСС

Минобороны: конструкторская школа авиазавода в Таганроге занимает ведущее место в мире

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Бе-200ЧС
Первый серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 04-01) производства ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева» по контракту 2011 года с МЧС России, перед первым полетом. Таганрог, 16.09.2016.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В честь юбилея на территории предприятия открыли бюст основателя центрального конструкторского бюро морского самолетостроения (ЦКБМС) Георгия Бериева

ТАГАНРОГ/Ростовская область/, 25 октября. /ТАСС/. Конструкторская школа Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева занимает ведущее место в мире. Предприятие будет и в будущем вносить вклад в укреплении обороноспособности страны. Об этом в пятницу заявил командующий военно-транспортной авиацией (ВТА) ВКС России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов на торжественном приеме по случаю празднования 85-летия ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева".

"На ТАНТК имени Бериева успешно сохраняется и развивается уникальная конструкторская школа, занимающая сегодня ведущее месте в мире", - привел он слова заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Как отметил замминистра, опыт и потенциал коллектива комплекса позволит и в будущем "создавать авиационную технику, отвечающую самым высоким требованиям", а также вносить вклад в развитие авиации РФ и плановое укрепление обороноспособности.

В пятницу на территории предприятия в честь юбилея торжественно открыли бюст основателя центрального конструкторского бюро морского самолетостроения (ЦКБМС) Георгия Бериева. Как рассказал ТАСС автор бюста, художник-скульптор, сотрудник дирекции ТАНТК им. Г. М. Бериева Алексей Бортников, создание памятника заняло порядка месяца, а о том, каким хотела бы видеть бюст своего отца, скульптору рассказала дочь авиаконструктора Майя Бериева.

Георгий Бериев - советский авиаконструктор. Руководил созданием гидросамолета Бе-6, самолета-амфибии Бе-12, реактивных летающих лодок. Главный конструктор и начальник ЦКБМС (ныне Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева; 1934-1968). Лауреат Сталинской премии (1947) и Государственной премии СССР (1968).

Об авиационном комплексе

ТАНТК им. Г. М. Бериева является крупным авиастроительным центром ОАК на юге России, где разрабатываются и модернизируются авиационные комплексы, выпускаются самолеты-амфибии Бе-200ЧС и специальные авиационные комплексы для Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, здесь ведется капитальный ремонт с модернизацией авиационной техники дальней авиации ВКС России и морской авиации ВМФ России. С 4 апреля 2019 г. функции единоличного исполнительного органа ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" переданы ПАО "Ил".

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