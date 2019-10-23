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23.10.2019
Известия.ru

Ту-95МС пролетели над Японским, Желтым и Восточно-Китайским морями

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили полет над нейтральным водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили во вторник, 22 октября, в пресс-службе Минобороны.


В ведомстве отметили, что их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50. А на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

14 августа российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.

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Страны
Китай
Норвегия
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
F-15
F-16
F-2
А-50 ДЛРО
Су-35С
Ту-95
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