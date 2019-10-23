Ту-95МС пролетели над Японским, Желтым и Восточно-Китайским морями

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили полет над нейтральным водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщили во вторник, 22 октября, в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что их сопровождали истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50. А на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

14 августа российские Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.