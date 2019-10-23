Япония и Южная Корея подняли в воздух истребители для сопровождения Ту-95МС

Южная Корея и Япония подняли в воздух истребители для сопровождения двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Об этом 22 октября пишут РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Самолеты ВКС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. Во время полета их сопровождали истребители Су-35С и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС. На отдельных этапах маршрута к ним присоединялись истребители ВВС Японии и Южной Кореи.

Подчеркивается, что летчики не нарушали границы других государств. Все полеты проходят в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

21 октября Министерства обороны РФ сообщало, что два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-160 выполнят полет в Южно-Африканскую Республику в рамках двустороннего сотрудничества. Цель визита — развитие военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.