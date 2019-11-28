Пара "стратегов" Ту-95МС провела патрулирование рядом с Японией и Южной Кореей

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Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС провела очередное плановое патрулирование над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. На отдельных участках полета российские стратеги сопровождали истребители Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Япония и Южная Корея поднимали свои истребители для сопровождения на отдельных участках полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. В сопровождении участвовала пара истребителей F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи и пара F-2 ВВС Японии. Российские стратеги совершали полет в сопровождении истребителей Су-35С и самолета ДРЛОиУ А-50.

Полет стратегических Ту-95МС продлился более 10 часов, самолеты прошли над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайскоо морей.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств

- говорится в сообщении Минобороны.

Не исключается, что в дальнейшем в адрес российского МИД может поступить нота протеста от Южной Кореи с обвинением российских стратегов в заходе в так называемую зону опознавания ПВО Южной Кореи. В российском Минобороны неоднократно заявляли, что данная зона не предусмотрена международными правилами, создана Южной Кореей самостоятельно и Россией не признается.

"Стратеги" Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады России. Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.