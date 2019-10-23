Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 вышел на заводские ходовые испытания

Как сообщают, 18 октября 2019 года из Новороссийска впервые вышел в море на заводские ходовые испытания на Черном море восьмой построенный для ВМФ России малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638).

Малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М") выходит из Новороссийска на заводские ходовые испытания, 18.10.2019 (с) кадр из видео Ивана Иванова

Ранее Министерство обороны России ошибочно сообщало о начале заводских ходовых испытаний малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" 30 сентября.

Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия" проекта 21631 (заводской номер 638) строился в Зеленодольске (Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") по контракту № З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ на постройку четырех очередных кораблей проекта 21631 с заводскими номерами 636, 637, 638 и 639, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны России 25 декабря 2013 года. Закладка корабля была произведена в Зеленодольске 29 августа 2014 года, спуск на воду - 11 июня 2019 года.В августе 2019 года был осуществлен перевод МРК "Ингушетия" по внутренним водным путям из Зеленодольска в Новороссийск на Черное море для дооснащения и проведения испытаний.

Ввод МРК "Ингушетия" в строй Черноморского флота ожидается к концу 2019 года. Ожидается, что корабль войдет в состав 41-й бригады ракетных катеров, в составе которой уже находятся однотипные МРК "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" (заводские номера 636 и 637), введенный в строй в 2018 году.

Разработчиком малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 является АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Зеленодольский завод уже сдал ВМФ России семь МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), а 10 декабря 2018 года введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637).

На Зеленодольском заводе остаются в стапельной стадии строительства МРК "Грайворон" (заводской номер 639, был заложен 10 апреля 2015 года, ввод его в строй ВМФ сейчас предполагается в 2020 году), а также три корабля, законтрактованных Министерством обороны России 7 сентября 2016 года по контракту стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех МРК проекта 21631 (с заводскими номерами с 640 по 642) - "Град" (заводской номер 640, заложен 24 апреля 2017 года), "Наро-Фоминск" (заводской номер 641, заложен 23 февраля 2018 года) и "Ставрополь" (заводской номер 642, заложен 12 июля 2018 года) . Сейчас ввод их в строй ВМФ предполагается в 2021-2023 годах.

Выступая на церемонии спуска на воду 11 июня 2019 года в Зеленодольске МРК "Ингушетия", начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.

Видео (с) Иван Иванов: