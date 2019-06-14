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14.06.2019
bmpd.livejournal.com

Планы продолжения строительства модернизированных малых ракетных кораблей проекта 21631

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Как сообщает телеканал "Звезда", выступая на церемонии спуска на воду 11 июня 2019 года в Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящегося там восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия", начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников выразил надежду, что в 2024 году начнется строительство модернизированных кораблей проекта 21631.

Малый ракетный корабль "Великий Устюг" проекта 21631 Каспийской флотилии ВМФ России проходит пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море, 11.06.2019 (с) Yörük I??k / twitter.com/YorukIsik

По словам Тряпичникова, модернизированные корабли проекта 21631 получат увеличенный боекомплект.

"Пока ведутся проработки… Надеюсь, что с 2024 года мы все будем делать, чтобы запустить модернизированный корабль данной серии", - заявил Тряпичников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
КФ
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