Спущен на воду малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631

11 июня 2019 года в Зеленодольске (Республика Татарстан) на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (предприятие входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" группы компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") состоялась торжественная церемония спуска на воду строящегося для ВМФ России восьмого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (шифр "Буян-М") "Ингушетия" (заводской номер 638).

Спущенный на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Зеленодольск, 11.06.2019 (с) Пресс-служба главы Республики Ингушетия

В торжественном мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, Глава Республики Ингушетия Герой России Юнус-Бек Евкуров, начальник Управления кораблестроения ВМФ России, контр-адмирал Владимир Тряпичников, заместитель Премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, Глава Зеленодольского муниципального района РТ Александр Тыгин, генеральный директор АО "Холдинговая компания "Ак Барс" Иван Егоров, первый заместитель генерального директора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" по стратегическому развитию, финансам и экономике Алеся Зарипова, генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Александр Карпов, представители проектанта, контрагентских организаций.

Разработчиком малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 является АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". МРК "Ингушетия" (заводской номер 638) строится по контракту № З/1/1/0005/ГК-14-ДГОЗ на постройку четырех очередных кораблей проекта 21631 с заводскими номерами 636, 637, 638 и 639, заключенному АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" с Министерством обороны России 25 декабря 2013 года. Закладка МРК "Ингушетия" была произведена в Зеленодольске 29 августа 2014 года, ввод его в строй ожидается к концу 2019 года.

Ранее Зеленодольский завод уже сдал ВМФ России семь МРК проекта 21631. Первые два МРК проекта 21631 "Град Свияжск" и "Углич" (заводские номера 631 и 632), построенные в Зеленодольске, были введены в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года, а третий "Великий Устюг" (заводской номер 633) - введен в строй Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года. Четвертый и пятый МРК проекта 21631 "Зеленый Дол" (заводской номер 634) и "Серпухов" (заводской номер 635) были построены в Зеленодольске по контракту от 19 октября 2012 года и вошли в состав Черноморского флота 12 декабря 2015 года. В октябре 2016 года оба этих корабля перешли на Балтийский флот. 1 июня 2018 года в состав Черноморского флота был введен шестой МРК "Вышний Волочёк" (заводской номер 636), а 10 декабря 2018 года введен МРК "Орехово-Зуево" (заводской номер 637).

В постройке на Зеленодольском заводе остаются спущенный на воду МРК "Ингушетия" (заводской номер 638) и находящийся в стапельной стадии "Грайворон" (заводской номер 639, был заложен 10 апреля 2015 года, ввод его в строй ВМФ сейчас предполагается в 2020 году).

7 сентября 2016 года Министерство обороны России заключило с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" контракт стоимостью 27 млрд рублей на постройку для ВМФ России еще трех малых ракетных кораблей проекта 21631 (с заводскими номерами с 640 по 642) в дополнение к девяти заказанным ранее. По данному контракту в Зеленодольске были начаты постройкой МРК "Град" (заводской номер 640, заложен 24 апреля 2017 года), "Наро-Фоминск" (заводской номер 641, заложен 23 февраля 2018 года) и "Ставрополь" (заводской номер 642, заложен 12 июля 2018 года) . Сейчас ввод их в строй ВМФ предполагается в 2021-2023 годах.

Спущенный на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" строящийся для ВМФ России малый ракетный корабль "Ингушетия" (заводской номер 638) проекта 21631 (шифр "Буян-М"). Зеленодольск, 11.06.2019 (с) Максим Богодвид / РИА Новости

Видео: