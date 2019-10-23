Подробности испытаний Т-72М1 в Канаде: 4 выстрела с 300 метров и 1 случайное пробитие

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В начале 90-х в Канаде испытывались новые снаряды для 105-мм пушек повышенной мощности Т-72М1 (усиленная ВЛД и наполнитель в башне).

По мнению экспертов "Вестника Мордовии", скорее всего, в испытаниях использовались танки бывшей армии ГДР, которые власти ФРГ передавали для таких опытов всем желающим.

Воспоминания об этом публикует на своей странице в Фейсбук Вугар Исмаилов со ссылкой на публикацию на Танкнете. Интересны некоторые цитаты, из которых можно понять, как проявила себя советская бронетехника.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Наблюдать за высокой скоростью снаряда было восхитительно, но еще более восхитительным было наблюдать насколько хорошо лобовая броня башни "Долли Партон" (прим. ред. западное прозвище 72-ки) держит удар 105/120-мм боеприпаса, все было настолько серьезно, что снаряд просто со свистом отскочил в сторону от танка".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

"Когда же выстрелил я, первый выстрел делал компьютер системы управления огнем танка, я выстрелил просто в центр силуэта Т-72, орудие мишени находилось в крайнем верхнем положении, снаряд попал в середину ствола, прошел по касательной, сорвал эжектор и срикошетил в корпус, пробив крышу корпуса прямо позади люка водителя".

"Первый снаряд ударил левее орудия, если смотреть на танк, его воздействие было полностью поглощено броней башни. Мы открыли люк башни, надеясь увидеть пробитие, но все что мы видели, это небольшая вмятина внутри башни, и облупившаяся краска снаружи. Результаты обстрела по верхней лобовой детали были "немного" лучше, но снаряды всё еще не проникли в броню даже наполовину. Тот, что вошел, позади люка водителя, вызвал небольшое возгорание в боевом отделении, из-за чего нам пришлось тушить возгорание в танке".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Из приведенных отрывков можно сделать вывод, что броня "семьдесятдвойки" проявила себя достойно: танк выдержал четыре попадания с дистанции 300 метров, получив пробитие лишь по чистой случайности - от рикошета в крышу корпуса.