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22.10.2019
РИА Новости

Минобороны опровергло данные о пуске "Калибров" не с первого раза

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Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019"
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Минобороны прокомментировали публикации СМИ о сбое при запуске ракет "Калибр" во время учений "Гром-2019".

"Опубликованная РБК информация о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве заверили, что пуск с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел штатно и успешно, его кадры показали по центральным телеканалам.

В свою очередь, ракетный корабль "Татарстан" не оснащается "Калибрами", поэтому не мог запускать эти ракеты в принципе, добавили в Минобороны.

"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения "Гром-2019", в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", — заключило оборонное ведомство.

Учения "Гром-2019"

В стратегических учениях "Гром-2019" приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок стратегического назначения, 105 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, около 15 надводных кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

Как заявил врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин, учения носили сугубо оборонительный характер и не были направлены против других государств.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
Калибр КР
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