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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны опровергло инцидент с "Калибрами"

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Информация о пуске крылатых ракет "Калибр" не с первого раза на учениях "Гром-2019" не соответствует действительности, заявили в Минобороны.

"Информация, опубликованная РБК о якобы взлете "не с первой попытки" ракет "Калибр" с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск" является глупостью от начала до конца. Старт крылатых ракет морского базирования "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск" прошел успешно, в штатном режиме, фиксировался средствами объективного контроля в режиме реального времени и впоследствии был продемонстрирован российской и международной аудитории на центральных телеканалах", – говорится в сообщении Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что тестирование технических агрегатов или отдельных систем оружия проводится не во время учения стратегического масштаба, а в рамках отдельных испытаний с участием представителей промышленности.

Кроме того, заявили в Минобороны, ракетный корабль "Татарстан", о котором упоминается в статье, "никогда не имел на вооружении и не оснащается крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", в связи с чем "в принципе не мог их запускать".

"Вызывает сожаление, что РБК, не проведя элементарный фактчекинг, в погоне за цитируемостью на теме дискредитации успешно проведенного учения СКШУ "Гром-2019", в очередной раз стал жертвой обмана со стороны дилетантов", – заявили в Минобороны.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, на учениях в присутствии президента Владимира Путина якобы произошел инцидент с тестированием новых систем подготовки "Калибров" к запуску – их удалось запустить не с первой попытки.

Информация появилась вскоре после того, как газета "Ведомости" сообщила о том, что одна из двух МЮР не вышла из шахты подлодки "Рязань" на учениях "Гром-2019". В Минобороны объяснили, что запуск второй МБР был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Персоны
Путин Владимир
Проекты
11661 Гепард
Военные учения
Калибр КР
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