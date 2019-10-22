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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

СМИ узнали об инциденте с "Калибрами" на учениях

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/ТАСС

Во время учений "Гром-2019" в присутствии президента Владимира Путина инцидент также произошел с тестированием новых систем подготовки крылатых ракет "Калибр" к запуску – их удалось запустить не с первой попытки, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Системы должны сократить время подготовки к запуску с трех часов до 15 минут. Тестировалась система управления и система введения полетного задания. Запуски "Калибров" производились с кораблей "Татарстан" и "Град Свияжск", пишет РБК.

"Предполагалась отработка 15 минут. Но с первой команды "Калибры" не ушли. В итоге ракеты улетели, но не с первой попытки и после задействования резервных систем запуска", – заявил источник в силовых структурах.

Источник, близкий к Генштабу, подтвердил, что крылатые ракеты вылетели только со второй-третьей попытки.

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что атомная подлодка "Рязань" на этих же учениях выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р, а вторая ракета не вышла из шахты. Нештатную ситуацию связали с отказом систем на подводном крейсере.

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о "нештатной ситуации", заявив, что запуск одной из МБР с атомной подлодки "Рязань" был отменен после оценки состояния ракеты перед стартом.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у России нет устаревших ракет на подводных лодках.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град Свияжск
Р-29Р
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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Военные учения
Калибр КР
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