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22.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

При запуске МБР с подлодки на учениях ядерных сил произошел сбой

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Источник изображения: Минобороны России/YouTube

В ходе одного из эпизодов прошедших в России учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), сообщили СМИ.

По словам близких к Минобороны источников, по плану учений атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" должен был провести два пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону Чижа. Первая ракета была успешно запущена 17 октября. Вторая же Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, сообщают "Ведомости".

Как пишет издание, причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, отвечающих за команду о пуске.

Спецкомиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности предстоит установить точные причины инцидента.

Напомним, 17 октября пуски баллистических и крылатых ракет прошли в рамках стратегических учений "Гром–2019" под руководством президента Владимира Путина. Минобороны России обнародовало видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса "Ярс".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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ТОФ
Ядерный щит
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