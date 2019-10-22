Эксперты оценили сообщения о сбое при пуске МБР с подлодки

"У нас нет устаревших ракет на подводных лодках. Они все проходят регламент на дальнейшее продление срока службы, служат ровно столько, насколько им его продлили", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он оценил сообщения в прессе о том, что при запуске МБР с подлодки на учениях ядерных сил произошел сбой.

Сообщения в СМИ о том, что во время недавних стратегических учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), требуют проверки, подчеркнул военный эксперт Алексей Леонков. В истории со сбоем пуска ракеты Р-29Р присутствуют лишь мнения анонимных источников, добавил он.

Напомним, что в понедельник издание "Ведомости" со ссылкой на "двух человек, близких к Минобороны", сообщило: атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" осуществил лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты МБР Р-29Р по полигону Чижа в Охотском море. При этом на брифинге в прошлый понедельник врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин анонсировал два залпа, отметил источник. Утверждается, что Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки. Издание предполагает, что причиной мог быть отказ некоторых систем подлодки, отвечающих за команду о пуске. Как сообщают авторы блога "Флот открытого океана. Третья попытка", в ходе тех же учений новейшие подлодки проекта 955 "Борей", оснащенные новыми баллистическими ракетами "Булава", не произвели ни одного залпа.

Жидкостные двухступенчатые ракеты для подлодок Р-29Р (по натовской классификации Stingray – "Скат") были приняты на вооружение еще в 1977 году. Этими ракетами, входящими в состав российской ядерной триады, оснащены подлодки-ракетоносцы проекта 667 БДРМ "Кальмар". К ним в том числе относится и атомный подводный крейсер "Рязань". Известно, что в ходе учений в 2009 году "Рязань" успешно отстрелялась теми же ракетами по тому же полигону Чижа.

По оценке экспертов, прием "Скатов" на вооружение в 1970-х годах позволил быстро достичь паритета с потенциальным противником в этой части ядерной триады. Однако существует мнение, что за прошедшие годы Р-29Р объективно морально и физически устарели. Новая модификация этой ракетной системы – трехступенчатая жидкостная МБР третьего поколения "Синева" (Р-29РМУ2) – была принята на вооружение в 2007 году. В октябре 2008 года, на учениях в Баренцевом море, "Синева" была впервые запущена с борта АПЛ "Тула" и установила рекорд дальности полета – более 11,5 тыс. километров. По данным блога "Флот открытого океана", МБР "Синева" была запущена и в ходе нынешних учений с борта ракетного подводного крейсера "Карелия".

"Между МБР Р-29Р и "Синевой" отличия не очень большие, – заметил военный эксперт Алексей Леонков. – Это не модель телефона, которая одна с поколением отличается от другой. При выполнении боевой задачи Р-29Р все равно долетит до цели и произведет то, для чего она предназначена – ядерный взрыв". Собеседник полагает, что говорить о проблемах из-за некоего устаревания Р-29Р преждевременно, ведь эти МБР регулярно проверяются на предмет дальнейшего срока службы.

"Необходимо произвести определенное количество тех же ракет "Синева" для того, чтобы полностью заменить предыдущее поколение ракет, – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов. – Необходимо заменить носители, в данном случае – провести модернизацию на подводных лодках. Некоторые образцы подлодок попросту не смогут вместить контейнерные установки для пуска ракет нового типа", – полагает Попов. По его мнению, обновление арсенала ракетных вооружений вкупе с модернизацией носителей, тем более в сжатые сроки – "это достаточно дорогое удовольствие, особенно учитывая ограниченный военный бюджет России" – в 12 раз меньше, чем у Соединенных Штатов. Даже США с их самыми большими в мире расходами на оборону (почти 650 млрд долларов) крайне осторожно подходят к замене своих стратегических ядерных сил, отметил Попов. "Поэтому продлевают способность ракетных систем, проверяют их и продолжают эксплуатировать", – подчеркнул собеседник.

Оксана Борисова, Михаил Мошкин