Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады

В Министерстве обороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" во время стратегического командно-штабного учения "Гром-2019". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По словам представителя ведомства, одну из ракет атомной подводной лодки К-44 "Рязань" не стали задействовать в учебном ударе, и ее пуск отменили. Однако это никак не повлияло на результаты учений. При этом принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" сообщает, что отмена пуска одной из межконтинентальных баллистических ракет Р-29Р была связана с отказом некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска.

Жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета Р-29Р находится на вооружении более 40 лет и, по словам источников в Генштабе ВМФ, пуски требовались для продления ресурса ракеты. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР "Кальмар" в составе комплекса Д-9Р. Подлодка "Рязань", с которой были произведены пуски в рамках учений, — последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации.

В рамках учений "Гром-2019" были задействованы около 12 тысяч военнослужащих, 310 единиц боевой и специальной техники, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок. Под руководством Владимира Путина военные испытали все компоненты ядерной триады России.