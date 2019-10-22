В Министерстве обороны прошел единый день приемки военной продукции

Глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что в третьем квартале 2019 года в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу проведен Единый день приемки военной продукции, в ходе которого были подведены итоги реализации гособоронзаказа в третьем квартале в части поставок вооружения, военной техники и строительства объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За прошедший период в войска поступило более 1100 единиц современного вооружения, военной и специальной техники. Среди них: 16 самолётов и 35 вертолётов различного назначения, свыше 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 21 радиолокационная станция различной модификации, корвет УРО проекта 22800 "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Помимо этого, отремонтирована атомная подводная лодка с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949А (шифр "Антей") "Омск" и модернизирован малый ракетный корабль проекта 12341 "Смерч". Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы и многое другое. "До конца года остаётся совсем немного времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГОЗ-2019", - заявил министр обороны РФ.

Капитальное строительство

Говоря о капитальном строительстве, Шойгу сказал, что в 2019 году планируется ввести в строй 3751 здание и сооружение. Приоритетами, как заявил министр обороны, по-прежнему остаются обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники. Шойгу подчеркнул, что новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности.

"Надеюсь, что 2020 год у нас увенчается завершением строительства всех, я еще раз повторяю - всех - арсеналов для хранения оружия, вооружения, боеприпасов", - сказал Шойгу, добавив, что "это во многом будет способствовать серьезному повышению, а если говорить точнее, то приведет к кардинальному повышению безопасности хранения, эксплуатации, а самое главное - это, конечно, увеличит сроки хранения, а за счет этого серьезным образом снизит финансовую нагрузку на наш бюджет".

"Я абсолютно уверен в том, что мы поставленные задачи по этим объектам выполним, и те пробелы, которые у нас существовали в прошлые годы, будут закрыты уже в этом году", - заявил министр обороны. Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования. "В целом капитальное строительство идёт с опережением - на сегодняшний день введено в строй 2378 зданий и сооружений, что на 13 процентов превышает показатель прошлого года", - подчеркнул Шойгу.

Цели единых дней военной приемки

Глава Минобороны отметил, что регулярное проведение единых дней военной приемки выполнило поставленные цели, "чтобы предприятия работали планомерно, ровно, уверенно сдавали нам военную продукцию, чтобы не было никакой штурмовщины, авралов и прочих вещей".

"Своей цели мы добились, сдача идет планово, многое из того, что на сегодняшний день поступает в войска, имеет замечательное качество, хорошо отработано и в тех количествах, которые заложены в планах гособоронзаказа на 2019 год", - отметил Шойгу.

Доля образцов современного вооружения и военной техники в войсках достигнет 68,2% к концу 2019 года, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. "Набранные темпы поставок вооружения и военной техники позволят к концу года достичь заданного уровня оснащенности современными образцами 68,2%, что соответствует заданным параметрам", - сказал он.

Современные образцы вооружения

"Продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. Для этих целей приняты девять баллистических ракет, девять пусковых установок грунтового базирования и 15 единиц средств обеспечения и связи", - сказал заместитель министра обороны.

По словам Криворучко, в течение года в интересах Военно-морского флота приняты корвет проекта 22800 "Советск", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Александр Рогоцкий" и три дивизионных комплекта берегового ракетного комплекса "Бастион". Подводная лодка проекта 949А "Омск" и малый ракетный корабль проекта 12341 "Смерч" прошли ремонт с модернизацией.

В интересах Воздушно-космических сил приняты зенитная ракетная система С-400, девять новых и семь отремонтированных самолетов, 16 новых и 19 отремонтированных вертолетов, две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и восемь отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск приняты 147 новых и 72 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 33 новых и 42 прошедших ремонт единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 56 единиц средств десантирования.

Кроме того, как доложил главный конструктор Научно-исследовательского института радио главный конструктор Сергей Жуков, в 2019 году в Минобороны были поставлены шесть модернизированных станций спутниковой связи системы спутниковой связи "Приморка-М". Система спутниковой связи "Приморка-М" предназначена для автоматизированной передачи больших массивов информации со скоростью до 50 Мбит/сек.

Минобороны РФ получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2", сказал гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" Фанил Зиятдинов. "В октябре 2019 года шестой комплект ЗРК в составе 12 боевых машин и средств управления отгружен в 726-й учебный центр войск ПВО Сухопутных войск для проведения обучения и перевооружения 245-го зенитно-ракетного дивизиона 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа", - заявил он.

Таким образом "Купол" в 2019 году завершает выполнение госконтракта на поставку шести дивизионных комплектов зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2".

Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в 2019 году отправила в войска 21 танк Т-72БЗ с дополнительной защитой, сказал гендиректор корпорации Александр Потапов. "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в 2019 году в рамках государственного оборонного заказа выполняет работы по капитальному ремонту 94 танков Т-72БЗ с установкой дополнительной защиты. В настоящее время предприятием отгружен получателю 21 танк. 20 танков прошли все виды испытаний, приняты военным представительством и готовы к отгрузке в эксплуатирующие воинские части", - сказал он.

Представители различных предприятий также доложили о 58 отгруженных боевых машинах пехоты БМП-3, готовых к отгрузке 18 тяжелых автомобилях многоцелевого назначения семейства "Торнадо-У", пяти новых радиолокационных станциях "Ниобий-СВ".

Авиация

Минобороны РФ получит к концу 2019 года восемь ударных вертолетов Ка-52, четыре из них уже готовы к передаче, заявил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко. "Боевые вертолеты Ка-52 в количестве четырех единиц изготовлены Арсеньевской авиационной компанией "Прогресс" в рамках государственного оборонного заказа. Вертолеты выдержали все виды испытаний, предусмотренные техническими условиями и условиями государственного контракта, приняты военным представительством и готовы для передачи в эксплуатирующие организации", - сказал Денисенко.

В 2019 году планируется поставить военным еще четыре вертолета Ка-52. Денисенко отметил, что Ка-52 обладает боевой устойчивостью к воздействию средств поражения противника, а радиоэлектронное оборудование и вооружение вертолета "позволяют сократить время нахождения вертолета в контакте с целью и снизить уровень собственных потерь".

Также в ходе Единого дня военной приемки также сообщили о поступлении на вооружение 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка (аэродром Левашово) тяжелого вертолета Ми-26. По словам врио командира авиаполка Александра Абанина, полученный военно-транспортный вертолет "предназначен для решения задач в арктических условиях на архипелаге Новая Земля".

"По отзывам летного и инженерно-технического состава, качество поставленной техники значительно повысилось, отмечается простота в пилотировании и обслуживании данного типа вертолетов в ходе эксплуатации, а также возможность эксплуатации в широком диапазоне температур от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия", - сказал он.

Крылатые ракеты "Оникс"

"НПО машиностроения" с начала года поставило Вооруженным силам РФ 38 крылатых ракет "Оникс", еще 17 сейчас транспортируются получателям. Об этом заявил генеральный конструктор предприятия Александр Дергачев. "В 2019 году предприятием АО "ВПК "НПО машиностроения" в рамках государственного оборонного заказа запланированы к поставке береговые комплексы "Бастион" в количестве трех дивизионных комплектов и противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" в количестве 55 единиц", - сказал он.

В настоящий момент поставлено два дивизионных комплекта комплекса "Бастион". Третий дивизионный комплект изготовлен и транспортируется к месту базирования. Также уже сданы 38 ракет "Оникс", 17 единиц изготовлены и транспортируются получателям.

Флот

Пять причалов реконструировали в Балтийске для того, чтобы на них могли базироваться новые корветы проекта 20380, сказал командир 128-й бригады надводных кораблей Балтийского флота Роман Ашуров. "В военном городке №25 города Балтийска завершена реконструкция пяти причалов. Реконструкция причального фронта и акватории городка позволит обеспечить безопасное базирование кораблей и судов Балтийского флота, в том числе корветов проекта 20380", - сказал он.

Командир отряда спецназначения Каспийской флотилии Далгат Каибов добавил, что на территории 71-го военного городка завершено строительство учебно-тренировочного комплекса с бассейном с системой водоподготовки и грузоподъемным механизмом, стационарной барокамерой, системой газо- и воздухообеспечения, гелиево-кислородной станцией и помещениями для хранения кислорода. По его словам, новый комплекс значительно повысит профподготовку военнослужащих-водолазов.

Ракетный полк в Барнауле

Вооруженный ракетным комплексом "Ярс-С" 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство в Барнауле в ноябре, заявил командир 35-й ракетной дивизии полковник Александр Прокопенков.

"В сентябре 2019 года после проведения мероприятий по приемке и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники 479-й ракетный полк заступил на опытное боевое дежурство. В ноябре 2019 года 479-й ракетный полк заступит на боевое дежурство", - сказал Прокопенков.

В настоящее время продолжаются работы по приведению полка в готовность к боевому применению. "В соединениях в последующие два года спланировано перевооружение еще трех ракетных полков на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", - добавил Прокопенков.

Ракеты-носители семейства "Союз"

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" в 2019 году изготовил две и завершает сборку третьей ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1в" в интересах Минобороны РФ, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

"В рамках государственного оборонного заказа 2019 года запланировано изготовление трех носителей "Союз-2.1в". Два изделия приняты военным представительством, из них одна PH находится на ответственном хранении на АО "РКЦ "Прогресс" и одна PH поставлена на космодром Плесецк. Третья PH находится на завершающей стадии изготовления", - сказал он.

По словам Баранова, в 2019 году ракетами-носителями семейства "Союз" было успешно запущено и выведено на штатную орбиту три космических аппарата в интересах Министерства обороны РФ.

Первый пуск ракеты "Союз-2" с модернизированного стартового комплекса на космодроме Плесецк запланирован на 2019 год, заявил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Первый запуск космического аппарата в интересах Минобороны запланирован уже в этом году. Реконструкцией стартового комплекса завершается создание комплекса ракет-носителей семейства "Союз-2" в полном объеме", - сказал Иванов. После реконструкции стартового сооружения с космодрома можно будет пускать до 10 "Союзов-2" в год.

Новый космический аппарат "Тундра" пополнил российскую военную орбитальную группировку, аппарат работает в штатном режиме, сказал Криворучко. "В рамках выполнения программы запусков в третьем квартале 2019 года расчетами Воздушно-космических сил обеспечен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". На заданную орбиту выведен космический аппарат "Тундра". Цели пуска достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", - сказал он.

О запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк Минобороны сообщало 26 сентября. Тогда ведомство не уточняло тип выведенного на орбиту спутника. В настоящее время Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, состоящий из спутников "Тундра". Первый из них был запущен в 2015 году.