Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию

В Польше с настороженностью отнеслись к репортажам российских журналистов с территории бывших американских баз на севере Сирии. Речь идёт о военных базах, которые в откровенной спешке были оставлены американскими военными, получившими приказ на переход в Ирак.

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В одном из репортажей российских журналистов с бывшей военной базы США на севере САР были продемонстрированы брошенные американцами документы. Среди прочего речь идёт о документах, в которых в подробностях описывается методика осуществления разведывательной деятельности на местности. Среди брошенных вещей – даже личные жетоны американских военнослужащих.

В Польше заявили, что стремительно меняющийся вектор внешней политики США может привести к тому, что в один из дней Вашингтон решит, что ему не интересны, например, объекты ПРО в польском Редзиково, и "бросит документацию по радару".

Польский эксперт Артур Ягница, доктор военных наук, комментируя действия американского контингента, заявляет о том, что в отношении "польских союзников" американцы так не поступят. По его словам, нужно отличать позицию США на севере Сирии от позиции США в Восточной Европе.

Военный эксперт Артур Ягница:

Неправильно рассматривать курдский сценарий как предупреждение для Варшавы о том, что Вашингтон способен повернуть назад во внешней политике. Причина в том, что у американской стороны есть реальные военные интересы в Польше (объект в Редзиково) и экономические интересы (контракты на СПГ).

Напомним, что под объектом в польском Редзиково понимается элемент американской системы противоракетной обороны, который изначально обозначался как "средство защиты Европы от Ирана".

Однако тот же Ягница отмечает, что "можно констатировать сдачу интересов США России на севере Сирии в пользу России".

Другими словами, польские эксперты надеются на то, что американцы всё же не кинут их так, как поступили с курдами.