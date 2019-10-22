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22.10.2019
Военное обозрение

Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию

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В Польше с настороженностью отнеслись к репортажам российских журналистов с территории бывших американских баз на севере Сирии. Речь идёт о военных базах, которые в откровенной спешке были оставлены американскими военными, получившими приказ на переход в Ирак.

Источник изображения: topwar.ru

В одном из репортажей российских журналистов с бывшей военной базы США на севере САР были продемонстрированы брошенные американцами документы. Среди прочего речь идёт о документах, в которых в подробностях описывается методика осуществления разведывательной деятельности на местности. Среди брошенных вещей – даже личные жетоны американских военнослужащих.

В Польше заявили, что стремительно меняющийся вектор внешней политики США может привести к тому, что в один из дней Вашингтон решит, что ему не интересны, например, объекты ПРО в польском Редзиково, и "бросит документацию по радару".

Польский эксперт Артур Ягница, доктор военных наук, комментируя действия американского контингента, заявляет о том, что в отношении "польских союзников" американцы так не поступят. По его словам, нужно отличать позицию США на севере Сирии от позиции США в Восточной Европе.

Военный эксперт Артур Ягница:

Неправильно рассматривать курдский сценарий как предупреждение для Варшавы о том, что Вашингтон способен повернуть назад во внешней политике. Причина в том, что у американской стороны есть реальные военные интересы в Польше (объект в Редзиково) и экономические интересы (контракты на СПГ).

Напомним, что под объектом в польском Редзиково понимается элемент американской системы противоракетной обороны, который изначально обозначался как "средство защиты Европы от Ирана".

Однако тот же Ягница отмечает, что "можно констатировать сдачу интересов США России на севере Сирии в пользу России".

Другими словами, польские эксперты надеются на то, что американцы всё же не кинут их так, как поступили с курдами.

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5 комментариев
№1
22.10.2019 03:46
Американцы никогда и ни за что не бросят Польшу так же,как они это делают с другими своими союзниками!Потому что Польша это вам не хухры-мухры какие-нибудь,это самый важный стратегический партнер,да что там,Союзник США в Европе!
Да и вообще,американцы Любят Польшу!

"Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отсасываем у американцев, как фраера. Последние фраера"(с) Радослав Сикорский,бывший глава МИД Польши.

То орально любят Польшу,то анально...
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№2
22.10.2019 12:15
Цитата, morsikoff сообщ. №1
Американцы никогда и ни за что не бросят Польшу

В общественных туалетах иногда встречается надпись: Не льсти себе, подойди ближе!
Вот и полякам не следует льстить себе любимым. Бросят, еще как бросят!
Если Россия, в каком-то гипотетическом сценарии войдет в Польшу, пиндосия введет новые санкции, но их танки с места не сдвинутся!
Абсолютно уверен! Вряд-ли они захотят подставлять свои города под атомные бомбы.
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№3
22.10.2019 13:19
Ну когда собственные ошибки ничему не могут научить, то только и остаётся надеется на других...и молится, чтоб амеры опять чо-нибудь не учудили...шантажировать своим географическим положением имеет свои плюсы, конечно, но может и лажей обернуться...особенно, когда собственный гонор в неадекват переходит...
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№4
22.10.2019 14:25
Немного истории:
Британский премьер Невилл Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций: «Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадёживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять»
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№5
22.10.2019 15:01
Цитата
Другими словами, польские эксперты надеются на то, что американцы всё же не кинут их так, как поступили с курдами.
Надежда умирает последней.

Если член НАТО Германия опять нападёт на члена НАТО Польшу, то за кого будут США? ))

А если ядерная держава Россия нападёт на Польшу, то что США меньше нужно: Польша или русские ББ БМР? )))

P.S. В уставе НАТО ведь не сказано, что члены надо обязаны вступить в войну в защиту своих партнёров по НАТО и ведь не просто так там такое не сказано. ))
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