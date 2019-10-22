Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В ходе стратегических учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Атомная подлодка К-44 "Рязань" произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

По данным собеседника издания, сбой произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Точные причины выяснит специальная комиссия, в которую входят представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Источники в Генштабе ВМФ утверждают, что пуски ракет типа Р-29Р были нужны для продления их ресурса, однако он практически исчерпан. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет. Устаревшие ракеты часто дают отсечки, отметил он.

Р-29Р — советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета, была принята на вооружение в 1977 году. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР "Кальмар" в составе комплекса Д-9Р. Подлодка "Рязань", с которой были произведены пуски рамках учений, — последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации.

В рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе "Ярса" и "Синевы". Отмечалось, что к учениям привлекут около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Таким образом, в рамках учений должны были протестировать все компоненты ядерной триады России. Учения прошли под руководством российского президента Владимира Путина.