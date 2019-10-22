Войти
22.10.2019
Lenta.ru

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

308
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В ходе стратегических учений "Гром-2019" произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в Министерстве обороны России.

Атомная подлодка К-44 "Рязань" произвела только один пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р, а не два, как было запланировано изначально. Субмарина вернулась на базу с неотстрелянной ракетой.

По данным собеседника издания, сбой произошел из-за отказа некоторых систем подлодки, которые передают команду запуска. Точные причины выяснит специальная комиссия, в которую входят представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Источники в Генштабе ВМФ утверждают, что пуски ракет типа Р-29Р были нужны для продления их ресурса, однако он практически исчерпан. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет. Устаревшие ракеты часто дают отсечки, отметил он.

Р-29Р — советская жидкостная двухступенчатая баллистическая ракета, была принята на вооружение в 1977 году. Ее размещали на подводных лодках проекта 667БДР "Кальмар" в составе комплекса Д-9Р. Подлодка "Рязань", с которой были произведены пуски рамках учений, — последняя субмарина этого типа. Остальные утилизированы либо ожидают утилизации.

В рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе "Ярса" и "Синевы". Отмечалось, что к учениям привлекут около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Таким образом, в рамках учений должны были протестировать все компоненты ядерной триады России. Учения прошли под руководством российского президента Владимира Путина.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Р-29Р
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
667
Военные учения
ТОФ
Ядерный щит
Похожие новости
22.10.2019
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
23.12.2010
Субмарины, корветы, фрегаты...
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.10 16:15
  • 2
С пупырышками и хвостом: кто живет на Венере
  • 22.10 15:55
  • 5
В "ОДК-Климов" считают, что РФ нужно вернуться к однодвигательным реактивным истребителям
  • 22.10 15:52
  • 39
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 22.10 15:51
  • 1
Ожирение, безграмотность и судимость – армия США теряет личный состав
  • 22.10 15:01
  • 5
Польский эксперт назвал "причину", по которой США не бросят Польшу по курдскому сценарию
  • 22.10 14:31
  • 1
Стали известны подробности о скоростной боевой машине морпехов KAAV-II
  • 22.10 14:28
  • 1
Летний взрыв в российской Неноксе произошел при подъеме со дна пролежавшего там год "Буревестника" - госдеп США
  • 22.10 14:17
  • 4
Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах
  • 22.10 14:16
  • 2
MDR (Германия): "В Крыму не было ни войны, ни убитых"
  • 22.10 12:53
  • 10
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 22.10 12:36
  • 14
Эксперт Алексей Хлопотов считает, что 2С43 удачно дополнит "Коалицию-СВ"
  • 22.10 12:33
  • 11
Российский крейсер проучил американского конгрессмена
  • 22.10 12:07
  • 8
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 22.10 11:07
  • 6
"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы
  • 22.10 10:54
  • 15
Робот "Федор" может стать торговой маркой