Владимир Путин, отвечая на вопрос о гонке вооружений и холодной войне, заявил, что у России есть "абсолютно эксклюзивное" оружие будущего, аналогов которого в мире на данный момент нет. Никакие системы ПРО для него не помеха, в том числе и передовые системы США, пишет "Соху".

Как говорится, "обедневший аристократ - все равно аристократ". Несмотря на то, что России уже не удастся восстановить уровень влияния СССР в его наилучшие годы, однако все еще сохранились остатки прежней мощи, особенно ценны российские "технологии, обогнавшие свое время". Например, неподдельный страх вызывают у США комплексы С-400 и ракета "Сармат". Недавно Владимир Путин еще раз поразил всех новостью о том, что Россия уже создала "абсолютно эксклюзивное" оружие будущего.

"Цанькао сяоси" со ссылкой на российское информагентство ТАСС сообщает, что недавно, отвечая на вопрос "может ли новая гонка вооружений повлечь начало второй холодной войны?", Владимир Путин очень самоуверенно заявил СМИ, что Россия не вступит в гонку вооружений с США, потому что у нее уже есть "абсолютно эксклюзивное" оружие будущего, которого пока нет ни у одной страны мира, а эта гонка лишь в малой степени может повлиять на страну. Путин также отметил, что сейчас США занимают первое место в мире по объемам военного бюджета, который составляет 700 миллиардов долларов в год, в то время как российский военный бюджет равняется 48 миллиардам долларов. Отсюда можно заметить, что Россия не принимает никакого участия в так называемой "гонке вооружений".

Несмотря на то, что данная речь Путина действительно лишает сомнений по поводу военной силы России, которая необходима для запугивания США, однако страна сейчас, несомненно, сталкивается с серьезными вопросами национальной безопасности. НАТО уже разместила свои системы противоракетной обороны в Румынии, а в скором времени также разместят в Польше, это представляет значительную угрозу для российских возможностей в области устрашения противника стратегическим ядерным оружием. Тем не менее Россия на данный момент обладает самыми передовыми в мире баллистическими ракетами и стратегическими ядерными подводными лодками, а также гиперзвуковым оружием. Поэтому Путин так самоуверенно заявляет журналистам, что размещение НАТО своих военных комплексов рядом с Россией не может в значительной степени повлиять на безопасность страны.

Стоит отметить, что недавно на вооружение ВМФ РФ поступило новое "смертоносное оружие" - гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования "Циркон". По сообщениям Military Watch Magazine, максимальная скорость ракеты достигает 9 Махов (условно 11000 км/час), дальность полета превышает 1000 км, даже фрегат "Адмирал Горшков" может перевозить 16 ракет "Циркон", благодаря этому вооружению российский ВМФ получит ассиметричное преимущество. В Европе и США же сейчас по-прежнему используются старые противокорабельные ракеты типа "Гарпун". Как сообщается, ракета "Циркон" на данный момент считается самой передовой и самой "эксклюзивной" противокорабельной ракетой, нет таких систем ПРО, которые смогли бы ее перехватить. В настоящее время российский ВМФ, вполне вероятно, уже получил модели этих ракет, и в ближайшее время планируется вновь провести испытания.

Кроме того, США еще больше пугает то, что так называемое "эксклюзивное" оружие будущего, возможно, не единственное. Кроме "Циркона" ранее также хорошо показали себя гиперзвуковая ракета "Кинжал", загадочная гиперзвуковая стратегическая ракета "Авангард" и крылатая ядерная ракета "Буревестник". По сообщениям, все это вооружение способно с легкостью преодолеть любые передовые противоракетные системы США. Именно поэтому Путин так уверенно "раскрывает карты".

Президент России также отметил, что на данный момент у подавляющего большинства стран нет гиперзвукового оружия, и даже если потом появится, у России все равно будет более новое поколение вооружения, которое позволит сохранить стратегическое преимущество. Путин рассказал, что на данный момент Министерство обороны уже начало разработку следующего поколения оружия, но он не раскрыл более подробных деталей. Тем не менее зарубежные аналитики считают, что заявление Владимира Путина о том, что "у других стран нет гиперзвукового оружия", безосновательно, в этом вопросе Россия вовсе не единственная.

Вспоминая прошлое, можно отметить, что СССР ради соперничества с США в гонке вооружений уничтожил сам себя. Сейчас Америка, чтобы составить России конкуренцию, начала активно разрабатывать гиперзвуковое оружие. Возможно, в недалеком будущем США будет ждать судьба Советского Союза, которого погубил огромный военный бюджет. Если посмотреть на объем средств военного бюджета, который тратят США для поддержания стратегических сил сдерживания, велика вероятность, что Соединенные Штаты уже подходят к точке невозврата.