Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего

Дмитрий Литовкин — о том, что мог иметь в виду Владимир Путин, обещая "сюрприз" обладателям гиперзвукового оружия

К моменту появления западных образцов гиперзвуковых ракет и боевых ядерных блоков Россия уже будет обладать средствами перехвата, что сделает вложения в "сдерживание Москвы" бессмысленными, заявил российский лидер в программе "Вести недели". "Оно [гиперзвуковое оружие] появится [у ведущих военных держав]. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сообщил Владимир Путин. Добавив, что "в этом уникальность нашего сегодняшнего положения".

"Стилет" для Трампа

Быстрее, дальше, сильнее - провозгласил Дональд Трамп, анонсируя создание США новой гиперзвуковой ракеты. По его словам, она будет развивать скорость в 17 раз большую, чем существующие на данный момент аналоги, и сможет поразить цели на расстоянии 1,6 тыс. км. При этом каких-либо "аналогов" гиперзвуковым средствам поражения ни в американском, ни в европейском арсеналах не существует. Все имеющиеся у Запада крылатые ракеты дозвуковые. В сравнении с ними новая ракета действительно будет на порядок быстрее и мощнее. Предполагается, что это AGM-183A, которую Дональд Трамп с гордостью назвал "супер-пупер" ракетой.

Впрочем, можно предположить, что не с собственными машинами сравнивает свои предстоящие достижения Вашингтон. Речь, скорее всего, идет о превосходстве над российским "Цирконом". Его испытания идут полным ходом. В январе этого года из акватории Баренцева моря ракета впервые стартовала с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Цель находилась на береговом военном полигоне. В Минобороны анонсирован испытательный пуск перспективного изделия и с борта атомной подводной лодки. Скорее всего, это будет корабль 885 проекта типа "Ясень".

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Не исключено, что ракету запустят из подводного положения. Ну и, как заявлял недавно замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за новые вооружения, первый корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая подводная лодка проекта 949А "Иркутск", вооруженные суперракетой, поступят на флот уже в 2020 году.

Кроме "Циркона" в России создана и уже даже поставлена на вооружение не одна, а несколько гиперзвуковых систем вооружения. Если "Циркон" все еще находится в стадии испытаний, то боевой маневрирующий блок "Авангард" уже стоит на вооружении. Носителем "Авангарда" являются модернизированные ракеты УР-100Н УТТХ. На Западе за точность попадания в цель их называют "Стилет". Машины "старые", 1960-х годов разработки, но прошедшие благодаря Украине модернизацию в 2000-х и, наконец, доведенные до совершенства пару лет назад установкой на них ядерного блока "Авангард". Пока на боевом дежурстве стоят два таких блока - в Оренбургской области.

Но даже этот факт серьезно изменил расклад сил в вопросах ядерного сдерживания. Вице-премьер Юрий Борисов, отвечающий за оборонку, рассказал, что изделие разгоняется до 30 Махов - это 36 тыс. км в час. Расстояние от Москвы до Вашингтона через Северный полюс равно 9244 км. От Оренбурга, надо думать, еще меньше - так что стартовавший оттуда "Авангард" менее чем за 10 минут достигнет своей цели в другом полушарии планеты. При этом, как отмечает Борисов, принципиальное отличие комплекса заключается в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени.

Ракетный комплекс "Авангард" Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить", - отметил Борисов.

Пинг-понг по-русски

"Мы действительно многое сделали и в сфере развития ядерного оборонного комплекса. У нас определенный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами, - сообщил "Вестям недели" Владимир Путин. - Если США объявляют о том, что они выходят из Договора о противоракетной обороне, значит, нам нужно было, исходя из этого, строить свои планы, обеспечить безусловную безопасность России".

Все новое вооружение: тяжелую баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой "Авангард" - в рамках еще действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Москва показала американской стороне. Расчет, возможно, был на то, что Вашингтон, увидев потенциал этого оружия, захочет продлить действие истекающего в 2021 году соглашения. Инициатива осталась без ответной реакции. Посол России в США Анатолий Антонов констатировал, что "никаких позитивных сигналов от партнеров нет".

Одна из причин этого - как раз необходимость Америки создать нечто подобное российским разработкам. На эти цели Дональд Трамп уже выделил более $1,5 трлн. И к 2027 году ожидает первые новинки: новые подводные лодки, баллистические, крылатые ракеты и еще что-то из разряда "супер-пупер". В том, что американцы это сделают и эта техника будет не хуже российской, никаких сомнений не существует.

В этой ситуации открытым остается только вопрос, как мы будем парировать эти угрозы? Они уже и сейчас более чем актуальны. В США принята концепция "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike). В ее рамках Вашингтон готов за считаные часы наносить точечные удары по любому региону мира гиперзвуковыми аппаратами и дозвуковыми крылатыми ракетами. В Пентагоне допускают, что в таком налете могут быть задействованы до 6 тыс. дозвуковых крылатых ракет типа BGM-109 Tomahawk.

Как это выглядит на практике, мы уже видели в Югославии, Ираке. Атака на аэродром Шайрат в Сирии стала самой наглядной демонстрацией возможностей американского флота. Всего два эсминца USS Ross и USS Porter из акватории Средиземного моря выпустили одномоментно 60 крылатых ракет. Не все из них достигли цели или нанесли серьезный урон. Важно то, что это было сделано внезапно из района боевого патрулирования.

Пуск ракет Tomahawk с эсминца USS Porter Источник изображения: © US Navy via ABACAPRESS.COM

Именно по этой причине майский заход группы боевых кораблей НАТО в составе эсминцев с управляемым ракетным оружием (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата Kent ВМС Великобритании в Баренцево море вызвал столь негативную реакцию Москвы. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской назвал это событие "провокацией". Его можно понять. На трех эсминцах и атомной подводной лодке было размещено несколько сотен ракет Tomahawk. Дальности их полета вполне бы хватило, чтобы достичь центральных административных районов страны.

Кольцо всевластия

И чем же мы ответим? В принципе, система глобального противостояния подобным налетам была создана еще в СССР. Это система ПРО Москвы А-135. Сегодня она модернизирована. На ней полностью обновлены вычислительные мощности, что позволяет быстрее реагировать и оценивать степень угрозы. Модернизируются и сами противоракеты.

Но, видимо, из-за сложности перехвата идущих на гиперзвуковой скорости атакующих ядерных блоков и их селекции от ложных целей на ракетах, как и в советское время, остались ядерные боевые части. С помощью встречного воздушного ядерного взрыва они могут остановить налет, понятно, что со всеми вытекающими последствиями. Все, что не сгорит над столицей и областью в плазме взрыва, упадет на землю. Это, конечно, будет уже не полноценный ядерный взрыв, но радиационного загрязнения не избежать.

Сегодня модернизирован и еще один компонент системы раннего предупреждения о ракетном нападении. По всему периметру страны развернуты новейшие РЛС типа "Воронеж". С индексом "М" они работают в метровом, "СМ" - в сантиметровых и "ДМ" - дециметровых диапазонах частот. Дальность обнаружения ими целей 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали. РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов. Станции не предназначены для обнаружения гиперзвуковых целей - они фиксируют сам пуск и траекторию его направления, давая целеуказание противоракетам. Но, как отмечают конструкторы, способны отследить и гиперзвуковые объекты.

Командный пункт РЛС класса "Воронеж-ДМ" Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

Кольцо новейших радиолокационных станций многогранно и работает в разных частотных диапазонах в едином информационном поле системы ПВО-ПРО. В стремлении "найти и обезвредить" "Воронеж" не одинок. Это всего лишь один из рубежей обороны. Совсем недавно у нас появились специализированные РЛС "Контейнер". Командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин говорит, что они наблюдают за всем, что происходит на 2 тыс. км от границ страны в режиме реального времени. По его словам, станция может отследить взлет палубной авиации в акваториях Балтийского, Черного и Средиземного морей. Также увидеть взлет тактической авиации, массовый пуск крылатых ракет или даже единичные пуски гиперзвуковых ракет по российским объектам.

Следующий этап обороны - зенитные ракетные комплексы типа С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь". Одна из особенностей этих комплексов в возможности перехвата гиперзвуковых целей. Дивизион С-350 - это 12 мобильных пусковых установок с 144 зенитными ракетами, оснащенными активными головками наведения. Этот боекомплект в четыре раза больше, чем у "Триумфа". Кроме того, в дивизионе используются два-три многофункциональных радиолокатора, что повышает выживаемость батареи. Появление С-350 серьезно расширяет возможности российской системы ПВО. Комплекс сможет работать в связке с С-400, благодаря чему выстраивается эшелонированная система обороны на дальнем, среднем и ближнем рубежах.

ЗРС С-400 Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Ну и, наконец, главная новинка - это комплекс С-500 "Прометей". Этот ЗРК должен появиться в армии уже в этом году. По данным открытых источников, С-500 будет способен обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также боевые блоки гиперзвуковых крылатых ракет. Для сравнения, "Триумф" может одновременно обстреливать шесть целей c максимальной скоростью до 4,7 км/с. При этом изменится и время реакции: если у С-400 - девять секунд, то у С-500 не должно превышать четырех. Радиус действия "Прометея" достигает 500 км. Не эту ли систему имел в виду Владимир Путин, говоря о "сюрпризе" для западных партнеров?

Впрочем, если мы говорим о дальней перспективе 2027 года, когда у американцев действительно появятся системы равного с нами уровня, надо полагать, что глава России говорит о чем-то еще более футуристическом. После появления крылатой ракеты неограниченной дальности полета "Буревестник" и подводного робота "Посейдон", боевого лазерного комплекса "Пересвет" в это легко верится.