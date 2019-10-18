Волгоградские военные получат автоматы нового поколения
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 поступит до конца года на вооружение мотострелкового соединения в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
АК-12 является элементом комплекса оснащения российских военнослужащих, он входит в состав нового комплекта экипировки "Ратник". Оружие имеет калибр 5,45 миллиметра.
Новый автомат обладает повышенной эргономикой по сравнению с предшественниками АК-74М и АКМ.
Модернизация оружия позволила повысить кучность стрельбы и запас надежности карабина. Улучшилась и "живучесть" ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.
Роман Мерзляков
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