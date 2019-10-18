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18.10.2019
Российская газета

Волгоградские военные получат автоматы нового поколения

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Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12.
Источник изображения: © пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

Первая партия автоматов нового поколения АК-12 поступит до конца года на вооружение мотострелкового соединения в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

АК-12 является элементом комплекса оснащения российских военнослужащих, он входит в состав нового комплекта экипировки "Ратник". Оружие имеет калибр 5,45 миллиметра.

Новый автомат обладает повышенной эргономикой по сравнению с предшественниками АК-74М и АКМ.

Модернизация оружия позволила повысить кучность стрельбы и запас надежности карабина. Улучшилась и "живучесть" ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.


Роман Мерзляков

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Страны
Россия
Продукция
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АК-12
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