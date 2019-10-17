Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции

Пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, считает президент

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин советует предприятиям оборонно-промышленного комплекса заняться производством оборудования для медицины и переработки отходов.

"Пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден, по некоторым направлениям находится в стадии этого прохождения, близок к завершению уже, и теперь перед организациями ОПК, помимо профильной работы, создания заделов для техники новых поколений, стоят масштабные задачи по увеличению выпуска гражданской, причем высокотехнологичной, продукции", - заявил глава государства на совещании по вопросу программы финансового оздоровления организаций ОПК. Он подчеркнул, что такая продукция должна быть "востребованной, конкурентоспособной как внутри страны, так и на мировых рынках". По мнению Путина, "широкое поле для реализации такой продукции открывается в рамках выполнения национальных проектов". "Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора", - указал президент. "В целом, по оценкам экспертов, потенциальный спрос довольно высок - порядка 6,2 трлн рублей, необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями", - уверен глава государства.

Путин отметил, что "работа предприятий ОПК на этом направлении требует принятия организационных, технологических, кадровых и, конечно, финансовых мер". "Однако очевидно, что сдерживающий фактор здесь - большая долговая нагрузка. Взятые кредиты серьезно ограничивают возможности по диверсификации производства, внедрению передовых технологий, кадровому развитию", - признал Путин. Он напомнил, что в сентябре на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске отмечалась "необходимость улучшения финансового состояния организаций ОПК". "Договорились, что этот вопрос будет оперативно и содержательно проработан. Предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производств", - уверен президент. Он предложил обсудить имеющиеся варианты такой работы.

Устойчивость финансового состояния оборонного комплекса Путин назвал "очень важным для экономики страны, для промышленности вопросом". Он констатировал, что уже неоднократно занимался этой проблемой. "Такая устойчивость должна стимулировать диверсификацию, технологическое обновление и наращивание производства", - сказал Путин.