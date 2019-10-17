Партия ЗРК средней дальности "Бук-М3" поступила на вооружение ЦВО

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов средней дальности "Бук-М3" поступила на вооружение подразделений ПВО Центрального военного округа. Об этом сообщает пресс-служба округа.

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Как следует из сообщения, первая партия ЗРК "Бук-М3" поступила на вооружение зенитной бригады 41-ой общевойсковой армии, дислоцированной на Алтае. По расчетам военных, перевооружение на новые комплексы увеличит на треть боевые возможности бригады по защите от воздушного нападения. Подчеркивается, что расчеты новых зенитных комплексов пройдут переподготовку в одном из учебных центров и по окончании обучения будут участвовать в тактических учениях с боевой стрельбой.

Первые комплексы "Бук-М3" поступили на вооружение войск противовоздушной обороны округа. Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41 общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае

- приводит пресс-служба слова командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

ЗРК "Бук-М3" - комплекс войсковой ПВО четвертого поколения средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного как огневого, так и радиоэлектронного противодействия. На каждой самоходной огневой установке вместо четырех, как на версии "Бук-М2", размещается 6 зенитных ракет в специальных пусковых контейнерах. Новая высокоскоростная ракета 9М317М получила головку самонаведения. Она способна перехватывать высокоскоростные воздушные цели вдогон на расстоянии до 30 км либо стрелять "за горизонт". Это позволяет наводить ее на цель с помощью самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), истребителей или любых других воздушных разведчиков вплоть до беспилотных летательных аппаратов. Комплекс способен одновременно обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью до 3 км в секунду на дальностях от 2,5 до 70 км. Вероятность поражения – не менее 0,95–0,97.