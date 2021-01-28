«Буковая» аллея: на юге страны формируют новую зенитную бригаду

В Южном военном округе появится бригада, вооруженная новейшими зенитными ракетными комплексами «Бук-М3» и «Бук-М2». Ожидается, что часть войдет в состав одной из общевойсковых армий. ЗРК «Бук-М3» уже получили в войсках название «зенитные автоматы». Они способны обнаруживать и сбивать цели на дальности до 70 км и отражать массированные налёты крылатых ракет. По мнению экспертов, бригада станет мобильным резервом. Соединение защитит не только небо юга России — в случае необходимости оно может быть оперативно переброшено в Крым или на западное направление.

В Южном военном округе появится бригада, вооруженная новейшими зенитными ракетными комплексами «Бук-М3» и «Бук-М2». Ожидается, что часть войдет в состав одной из общевойсковых армий. ЗРК «Бук-М3» уже получили в войсках название «зенитные автоматы». Они способны обнаруживать и сбивать цели на дальности до 70 км и отражать массированные налёты крылатых ракет. По мнению экспертов, бригада станет мобильным резервом. Соединение защитит не только небо юга России — в случае необходимости оно может быть оперативно переброшено в Крым или на западное направление.

Южные «Буки»

В 2021 году в Южном военном округе (ЮВО) сформируют новую зенитную ракетную бригаду Сухопутных войск. Соединение включат в состав одной из трех общевойсковых армий, размещённых на юге страны. Его особенностью станет наличие на вооружении одновременно дивизионов с комплексами «Бук-М2» и новейшими «Бук-М3», рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Ранее части войсковой ПВО старались укомплектовывать одним типом техники.

Как ранее сообщил командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников, округ является лидером по темпам перевооружения. По итогам 2020 года в округ поступили около 3 тыс. новых и модернизированных образцов вооружений и военной техники. В результате их доля достигла 70%. Не останавливаются и структурные реформы. В последнее время на юге была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, сформированы ракетная и артиллерийская бригады. В наступившем году к ним добавятся ещё несколько частей и соединений.

Начальник ПВО Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Александр Леонов ранее сообщал, что все новые поставки в войска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности будут идти уже в версии «Бук-М3». Производство вариантов предыдущего поколения прекращено.

— Такие зенитно ракетные бригады по планам должны быть в каждой армии, но мощности промышленности не позволяют мгновенно всех перевооружить, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В бригаду входит большое количество вооружений. Помимо самих ЗРК там есть еще машины управления, материально-технического обеспечения, ремонтные и т.д. Поэтому при поступлении новых комплексов подивизионно допускается вариант, когда бригада будет иметь смешанный состав: часть подразделений на «Бук-М3», а остальные — на «Бук-М2».

При необходимости бригаду можно будет оперативно перебросить на любое направление. Такие вопросы регулярно отрабатываются на внезапных проверках и стратегических командно-штабных учениях, отметил специалист.

Зенитный «робот»

По словам гендиректора НИИП имени Тихомирова, где разработан «Бук-М3», аналогов ему среди мобильных ЗРК средней дальности в мире не существует. Это четвертое, самое современное на сегодня, поколение комплекса. Среди главных его достоинств — возможность отслеживать и обстреливать сразу несколько целей.

Дивизион модернизированных «Буков», поставки которых начались в 2016 году, может одновременно стрелять по 36 объектам. Предыдущие варианты имели лишь четыре ракеты, готовые к старту. У самоходной огневой установки версии М3 их шесть. Еще 12 размещены на транспортно-заряжающей машине, которая также может вести огонь по внешнему целеуказанию. Это увеличило количество готовых к мгновенному применению боеприпасов в несколько раз.

— Это хорошие ЗРК на гусеничном ходу, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Они могут бороться со всеми существующими средствами воздушно-космического нападения. Для эшелонированной зенитно-ракетной обороны «Бук» незаменим. Хорош он и своей мобильностью.

В целом такие бригады предназначены для охраны и обороны общевойсковой армии, рассказал эксперт. Когда перемещаются войска, они идут вместе с танками и прикрывают их от ударов с воздуха. Но при необходимости комплексы быстро собираются и либо перебрасываются самолетами, либо добираются своим ходом в район, где возникла политическая нестабильность или опасность военного конфликта.

Ракеты для них тоже прошли модернизацию. Специально для «Бук-М3» разработали новую версию 9М317М. По информации специалистов, дальность возросла вдвое по сравнению с боеприпасами, использованными на «Бук-М2», и достигла 70 км. Увеличен до 35 км и потолок поражения целей.

Но главным достоинством считается высокая автоматизация комплекса. Он может обнаруживать, идентифицировать и обстреливать воздушные и баллистические цели с минимальным вмешательством человека. При этом самоходная огневая установка способна действовать как полностью автономно, так и под полным управлением штаба дивизиона. На учениях военные регулярно отрабатывают взаимодействие «Бук-М3» и ЗРК.

Защитники армии

Осенью прошлого года «Бук-М3» приняли участие в экспериментальных учениях войсковой ПВО по созданию эшелонированной обороны от современных угроз. На полигоне в Астраханской области они действовали под единым управлением вместе с другими современными ЗРК: дальнобойными С-300В4, ближнего радиуса «Тор-М2» и даже броневиками «Тайфун-ВДВ» с зенитчиками, вооруженными переносными комплексами. Все вместе они создали сплошное поле поражения в радиусе от 3 км до 200 км.

Ранее такая операция была бы невозможна. Более 15 лет силы ПВО Сухопутных войск почти не получали новой техники. Приоритет отдавался обновлению средств противовоздушной обороны ВКС, куда массово поступали С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь».

Ситуация изменилась в последние годы. В Сухопутных войсках были воссозданы бригады ПВО с модернизированными системами С-300В4. Комплексы, способные перехватывать воздушные и баллистические цели, подчинены округам. Началось также перевооружение полков армейского звена, частей войсковой противовоздушной обороны в дивизиях и бригадах.

Кроме «Бук-М3» для Сухопутных войск сейчас разрабатываются и другие модернизированные образцы техники ПВО. Среди них гусеничный «Панцирь-СМ-СВ» с увеличенной до 40 км дальностью поражения целей, ЗРК «Птицелов» для оснащения общевойсковых и десантных соединений и зенитная самоходная установка «Деривация-ПВО» с 57-миллиметровой пушкой. Все они создаются с учетом новых угроз, в первую очередь беспилотников и высокоточного управляемого оружия.