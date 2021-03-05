«Буки» пошли в гору: сложная местность не помешает им уничтожать дроны

Новейшие «зенитные роботы» успешно прошли тесты на уничтожение беспилотников в горах. Там дроны создавали большие проблемы для комплексов предыдущего поколения, пояснили эксперты. Успех расширит возможности войсковой противовоздушной обороны по действиям в сложных условиях и увеличит экспортную привлекательность модификации «Бук-М3». Эти уникальные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) отличают высокая автоматизация и автономность работы.

Новейшие «зенитные роботы» успешно прошли тесты на уничтожение беспилотников в горах. Там дроны создавали большие проблемы для комплексов предыдущего поколения, пояснили эксперты. Успех расширит возможности войсковой противовоздушной обороны по действиям в сложных условиях и увеличит экспортную привлекательность модификации «Бук-М3». Эти уникальные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) отличают высокая автоматизация и автономность работы.

Сложная охота

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в конце февраля были проведены экспериментальные учения. Их целью стала оценка работы новейших ЗРК «Бук-М3» в условиях высокогорья против беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Маневры проходили на базе 67-й зенитной бригады Южного военного округа. По словам собеседников издания, «зенитные роботы» подтвердили возможность находить и поражать небольшие беспилотники в горных условиях. Даже при поставленных интенсивных радиопомехах дроны были обнаружены на большой дальности.

Ранее пресс-служба округа сообщила, что в Республике Северная Осетия — Алания в ходе учений расчеты «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии выполнили более 20 вводных задач по борьбе со скоростными БЛА самолетного типа в сложной помеховой обстановке.

Горы предъявляют особые требования к подготовке военнослужащих, отметил экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

— Если летательный аппарат движется за горным склоном, он не будет виден радарам до тех пор, пока не перелетит через него. Как следствие, резко сокращается время для реакции, — рассказал эксперт «Известиям». — Применение авиации вдоль лощин и ущелий тоже вносит свои коррективы в работу радиолокационных средств ПВО. Современные самолеты и беспилотники оснащены аппаратурой, позволяющей автоматически огибать рельеф местности. В таких условиях у зенитчиков резко сокращается дальность обнаружения и время на принятие решения. «Бук-М3» успешно справился со всеми задачами. Этот уникальный и универсальный ЗРК останется вполне современным еще как минимум десять лет. Он мобильный и всепогодный и имеет хорошие параметры по скорости реагирования на внезапно появившиеся на небольшом удалении цели. Комплекс очень эффективен в горных условиях.

Боевая проверка

Новые «Бук-М3» поступили в Сухопутные войска в конце 2016 года. В 2017-м они приняли участие в учениях. В последующем армейская ПВО получала по одному, а затем по два бригадных комплекта этих ЗРК в год.

По одной бригаде «Буков» будет входить в состав каждой общевойсковой армии Сухопутных войск. Соединения станут мобильным резервом командования, которым можно защитить самые уязвимые к воздушным и ракетным ударам объекты в их зоне ответственности. С 2020 года оснащенные такими ЗРК бригады уже появились во всех военных округах, кроме Северного флота.

Недавно поступивший в войска «Бук-М3» пока еще не проверен в реальных конфликтах. Но предыдущие его модификации встречались с беспилотниками в бою. Весной 2008 года силы ПВО Абхазии сбили и предъявили обломки нескольких больших грузинских БЛА-разведчиков Hermes-450. По официальному заявлению МИД республики, все они были уничтожены ракетами комплексов «Бук».

Применялись «Бук-М2Э» и в боях годичной давности в сирийской провинции Идлиб. Правительственным войскам с их помощью удалось переломить неудачную для себя ситуацию в воздухе и прикрыть свои войска от ударов турецких беспилотников Bayraktar и Anka.

Новые ракеты

Одним из важнейших изменений в глубоко модернизированном комплексе стала новая ракета 9М317М. По заявлению разработчиков, по сравнению с вариантом, используемым ЗРК «Бук-М2», ее характеристики выросли почти вдвое. Каждая пусковая теперь может обстреливать четыре воздушных объекта, а весь дивизион — работать по 36 целям одновременно.

У дивизиона «Бук-М3» теперь в три раза больше готовых к старту ракет, чем у «Буков» предыдущего поколения. На каждой его самоходной огневой установке (СОУ) теперь шесть вместо четырех 9М317М. Еще двенадцать расположены на транспортно-заряжающей машине, с которой можно вести огонь по внешнему целеуказанию от СОУ.

Огневая установка «Бука» — самостоятельная боевая единица. Она может своим радаром обнаруживать и классифицировать цель, определять, своя она или чужая, обстреливать ее и наводить ракеты. Но обычно несколько СОУ работают в составе дивизиона под автоматизированным руководством командного пункта. В таком случае они получают доступ к информации от более мощных радиолокаторов, а распределение целей и их обстрел происходят с минимальным вмешательством человека.

Обновленные ракеты и радары позволили поднять максимальную дальность комплекса с 40 до 70 км и довести высоту поражения целей до 35 км. Все эти улучшения придали дивизионам и бригадам возможность отражать массированные удары одновременно множества крылатых ракет или современных высокоточных боеприпасов. Способны комплексы перехватывать также баллистические ракеты малой дальности.

Переоснащение на новые «Буки» стало одним из приоритетов программы перевооружения ПВО Сухопутных войск. По итогам 2020 года оборонное ведомство отчиталось о росте в 14 раз количества в этих частях новой техники по сравнению с 2012 годом. Всего было поставлено более 900 новых ее образцов, в их числе и модификации М3.

Ранее «Известия» сообщали о формировании в этом году в составе одной из общевойсковых армий Южного военного округа бригады ПВО, которую вооружат одновременно комплексами «Бук-М3» и «Бук-М2». Соединение можно будет использовать в роли мобильного резерва, который в случае необходимости оперативно выдвинется на угрожаемое направление.

С 2018 года экспортная версия «Бук-М3Э» под наименованием «Викинг» предлагается на продажу. Уже в 2019-м «Рособоронэкспорт» сообщил о том, что получил ряд заявок от иностранных заказчиков. Но до заключения твердых контрактов корпорация отказывается называть конкретные страны и сроки поставок. В феврале «Викинг» продемонстрировали на выставке IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах и на экспозиции Aero India 2021.