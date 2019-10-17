Первый профессиональный астронавт из ОАЭ может отправиться на МКС в 2022 году

Контракт может быть заключен в первые месяцы 2020 года, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут заключить контракт на полет на Международную космическую станцию (МКС) первого профессионального астронавта из ОАЭ в первые месяцы 2020 года. Сам полет может состояться в 2022 году, сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Первый в истории представитель ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыл на МКС в составе экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", стартовавшего 25 сентября с Байконура. 3 октября он вернулся на Землю. Аль-Мансури был непрофессиональным участником полета.

"Мы понимали, что переговоры могут начаться только после полета [первого представителя ОАЭ на МКС], они сейчас фактически начались по нескольким направлениям. Первое направление - это подготовка эмиратского уже не участника полета, а космонавта, он должен обладать специализацией, он должен быть, по крайней мере, бортинженером. Если мы сейчас выйдем на подписание контракта, думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года, значит, потребуется отбор космонавтов новый, и время подготовки минимум полтора года", - сказал Рогозин, уточнив, что сам полет астронавта из ОАЭ на МКС может состояться не раньше 2022 года.

По его словам, полет первого профессионального астронавта из ОАЭ на МКС был одной из тем переговоров главы Роскосмоса с коллегами из этой страны, которые прошли во вторник в Абу-Даби.

Рогозин подтвердил, что полет космонавта из ОАЭ будет платным, однако не раскрыл сумму, сославшись на коммерческую тайну.

Ранее министр высшего образования и повышения квалификации, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмед бен Абдалла Хумейд Бельхуль аль-Фаласи сообщал, что инженер сетевой поддержки Султан ан-Нияди станет вторым в истории представителем ОАЭ на МКС. Ан-Нияди являлся дублером Хазаа аль-Мансури.