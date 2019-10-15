Forbes: у российских и американских подлодок общие проблемы со скрытностью

Проблема покрытия, определяющего скрытность и зачастую буквально спадающего с подводных лодок, не нова и не является уникальной для ВМС США, пишет Forbes, применительно к недавнему скандалу с фальсификацией отчётов о работах на субмаринах класса "Вирджиния".

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Подводные лодки создаются из прочной стали, но когда они погружаются на глубину, давление воды заставляет их корпуса прогибаться и менять форму. Если добавить сюда длительное патрулирование, действие солёной воды, ржавчину и изменения температур, то сложность в эксплуатации начинает зашкаливать, отмечается в тексте. Поэтому, когда видно подлодку с отсутствующими плитками скрывающего сигнатуры покрытия, то это больше говорит об экстремальности условий, чем о бережливости ответственных лиц.

Американцы тут совсем не одиноки. Некоторые британские подводные лодки страдают от подобных проблем. Российский Военно-морской флот же часто не спешит заменять выпавшие плитки скрывающего покрытия. Некоторые подводные лодки РФ, такие как класс проект 945 "Барракуда" (по натовской классификации - Sierra), имеют титановые корпуса, что, полагает издание, лишь усугубляет проблему. Эти атомные субмарины ходят в течение многих лет с одинаковыми участками недостающих плиток покрытия. Данные визуальные признаки настолько устойчивы, что их можно использовать для идентификации каждой отдельной подводной лодки.

Авторы пишут, что проблемы у американского и российского подводных флотов в этом плане схожи.

Впрочем, отмечает издание, решившее поупражняться в военно-технической аналитике, хуже всего со скрытностью у иранского флота. Там любая подлодка "критически заметна для противника".