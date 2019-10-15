У российских и американских подлодок нашлась общая проблема

Подлодки полагаются на скрытность, чтобы выжить. Как выяснилось, современные американские подводные лодки испытывают проблемы со скрытностью. Судостроительную компанию Huntington Ingalls заподозрили в фальсификации результатов испытаний безэхового покрытия АПЛ класса Virginia, сообщает Forbes.

Безэховое покрытие, уменьшающее сигнатуру субмарины, представляет собой резиновые пластины, которые крепятся к внешней части легкого корпуса. Процесс их производства и прикрепления разнится в зависимости от страны и является секретным.

Если обвинения в адрес судостроительной компании подтвердятся, ей придется выплатить миллионы долларов в качестве компенсации. Еще сильнее американцев тревожит то, что все это время многоцелевые подлодки класса Virginia можно было легко обнаружить, так как они теряли большое количество резиновых пластин в ходе выходов в море.

Дело в том, что подлодки сделаны из прочной стали, и при погружении давление воды заставляет их корпуса изгибаться и менять форму. Длительное подводное патрулирование, соленая вода и частое изменение температур делают условия, в которых эксплуатируются субмарины, одними из самых суровых на Земле. В результате материал, на который крепятся пластины, также подвергается сильному внешнему воздействию. От подобных проблем, пишет автор статьи, страдают и подводные лодки других стран.

Российские и британские подлодки не являются исключением. В качестве примера приводятся уникальные советские многоцелевые АПЛ проекта 945 "Барракуда" с прочными корпусами из титанового сплава. В течение многих они лет выходили в море с целыми участками корпуса, не прикрытыми пластинами безэхового покрытия. Эти участки позволяли идентифицировать отдельные подлодки, а не только проект, к которому они принадлежат, пишет Forbes.

Самые большие проблемы со скрытностью на данный момент испытывает иранский подводный флот. В 1990-х страна получила несколько российских дизель-электрических подлодок проекта 877. Стремление Ирана к самообеспечению привело к тому, что подлодки обслуживаются своими силами. Иранская судостроительная промышленность столкнулась с проблемой воспроизводства резиновых пластин, поэтому подводные лодки ВМС Ирана не могут похвастаться скрытностью.

Илья Максимов